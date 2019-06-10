В Минске задержали замдиректора «Спецкомбината КБО» 5 10.06.2019, 18:43

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Директор «Спецкомбината КБО» задержан за взятку в $800.

В Минске был задержан заместитель директора «Спецкомбината КБО»: мужчину подозревают в получении взятки. Следственный комитет подтверждает эту информацию и сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 430 Уголовного кодекса.

— По данным следствия, в феврале этого года заместитель директора «Спецкомбината КБО» принял от гражданина в качестве взятки $800 за решение вопроса, входившего в его компетенцию. Противоправные действия мужчины были выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 УК, — рассказал Onliner официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.