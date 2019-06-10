Двоевластие в Молдове 1 10.06.2019, 18:47

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Парламент Молдовы

Чем закончится политический кризис в республике?

Демократическая партия Молдовы приглашает на переговоры представителей Партии социалистов и Политического альянса ACUM, чтобы найти пути к преодолению политического кризиса в стране. Об этом на брифинге в Кишиневе сказал замглавы Демпартии Андриан Канду, сообщает Украинформ.

"Демпартия уже создала команду для переговоров, в которую не входят руководители партии", - заявил замглавы.

Партия социалистов и ACUM пока что не прокомментировали приглашение.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент, но президент Игорь Додон отказался это сделать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент.

9 июня суд временно отстранил Додона из-за отказа распустить парламент, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы. Они пройдут 6 сентября.