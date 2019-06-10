Кто возглавит МВД Беларуси? 20 10.06.2019, 19:04

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Есть несколько кандидатов на место Шуневича.

Глава МВД Игорь Шуневич, возглавлявший министерство семь лет, ушел в отставку. Ожидается, что президент в ближайшее время назначит нового министра внутренних дел. Tut.by посмотрел, кто может занять пост главного милиционера страны.

Одним из кандидатов на пост главы МВД называют начальника Департамента обеспечения оперативно-разыскной деятельности Максима Миронова. О Миронове известно не очень много.

Фото: соцсети

На пост главы департамента он был назначен в 2017 году, до этого возглавлял главное управление собственной безопасности МВД. Миронов — самый молодой обладатель генеральских погон в системе МВД. Звание генерал-майора он получил в 39 лет.

Экс-глава МВД Игорь Шуневич и Максим Миронов. Фото: mvd.gov.by

Возможность возглавить министерство есть и у заместителя министра Александра Барсукова. На должность замглавы МВД он был назначен в 2017 году. До этого, с 2011 года, Барсуков был главой столичной милиции и начальником Департамента исполнения наказаний МВД.

Александр Барсуков справа. Фото: TUT.BY

Еще один кандидат на пост главы МВД — руководитель ГАИ МВД и бывший главный гаишник Минска Дмитрий Корзюк. В органах внутренних дел Корзюк с 1993 года, до того как возглавить ГАИ Минска, Корзюк был начальником отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.

Экс-глава МВД Игорь Шуневич и Дмитрий Корзюк. Фото: МВД

Генерал-майора Юрия Караева тоже можно считать кандидатом на пост министра. Сейчас он — заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками.

Юрий Караев. Фото: Анжелика Василевская

У Караева большой опыт управления различными спецбригадами. Он был командиром милицейской бригады в Гомеле, командовал милицейским батальоном в Бобруйске, был комбатом в армейской части 3214 Дмитрия Павличенко. В октябре 2008 года Караев как раз сменил скандально известного Павличенко на посту командира 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси. Прежде чем заступить на эту должность, Караеву около двух месяцев пришлось покомандовать столичным ОМОНом. В 2009 году он занял должность первого заместителя начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД.

Игорь Евсеев, фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Помощник правителя — инспектор по Минской области генерал-майор Игорь Евсеев тоже может претендовать на кресло министра внутренних дел. Генерал-майор милиции Евсеев с апреля 2015 года возглавлял УВД Минской области. До этого три года прослужил на должности главы УВД Витебского облисполкома, куда пришел 15 июня 2012 года с должности начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома. Помощником президента стал в 2017 году.