NEXTA опроверг заявление Шуневича о вычислении источников утечки информации 6 10.06.2019, 20:01

2,336

Ранее Шуневич заявил, что источники утечки информации в МВД установлены, причастные сотрудники будут уволены.

Перед тем как подать в отставку, министр внутренних дел Игорь Шуневич сообщил журналистам, что МВД вычислило источники утечки служебной информации и все причастные к этому будут уволены. Блогер NEXTA, который ранее неоднократно публиковал эксклюзивные данные от своих источников в МВД, опровергает это заявление.

«Утечка информации – это всегда актуально. Комиссия МВД из числа сотрудников Главного управления собственной безопасности определила и источники утечки, и конкретные формы и способы передачи этой информации, подчеркиваю, служебной, не секретного толка. Мы превентивные меры уже приняли. Те, кто нарушил дисциплину и наши внутренние приказы, инструкции из числа сотрудников органов внутренних дел, выявлены и будут уволены за эти нарушения», – цитирует Шуневича БелТА.

Шуневич добавил, что проблема якобы не носит системного характера. «С точки зрения будущих возможных рисков и угроз, меры уже приняты для того, чтобы минимизировать этот процесс. Хотя, признаюсь, это достаточно сложно сделать, учитывая развитие современных технологий передачи информации, мессенджеров и так далее», – отметил он.

Блогер NEXTA в связи с этим пишет : лично Шуневич ему ничего не «сливал», а вот честных сотрудников, которые делились информацией, никто не вычислил – с ними все в порядке.

Зато блогер сообщает, что рядовые милиционеры приветствуют увольнение Шуневича. «Уволенный сегодня министр реально очень «достал» простых милиционеров на местах», – пишет NEXTA.

Напомним, блогер отличился тем, что в последнее время публикует эксклюзивную служебную информацию МВД. В частности, благодаря NEXTA стали известны некоторые обстоятельства исчезновения и смерти лейтенанта ГАИ из Могилева Евгения Потаповича – через его телеграмм-канал в интернет попали снимки с места гибели милиционера.