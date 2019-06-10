Климкин: Молдова может превратиться в плацдарм России 3 10.06.2019, 21:13

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Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Глава МИД Украины отметил, что в министерстве пристально следят за тем, что происходит сейчас в Молдове.

Молдова может превратиться в новый российский плацдарм. Такое заявление опубликовал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава МИД Украины отметил, что в министерстве пристально следят за тем, что происходит сейчас в Молдове.

По его словам, завтра, 11 июня, в Кишинев прибудет Виктор Крыжановский, который отвечает за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте.

"Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества - меньше субъектности. Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - написал Климкин.