Криушенко: Белорусы болели не за Германию, а за красивые моменты в исполнении немецких футболистов 3 10.06.2019, 22:02

Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал слова Мануэля Нойера.

– После матча с Германией Нойер сказал, что был удивлен, потому что многие белорусы болели за его команду. Как отнеслись к этим словам? И чувствовали, что многие соотечественники болеют против вас?

– Я этого не чувствовал. Во время игры на такие моменты не обращаешь внимания. В основном слышишь шумовое оформление, когда владеешь мячом или теряешь его. А на каких-то нюансах не концентрируешься.

Думаю, наши болельщики болели не за Германию, а за красивые моменты, которые были в исполнении немецких футболистов. Скорее так. Не думаю, что белорусы не патриоты, - цитирует Криушенко by.tribuna.com.