Делаем выводы, братцы 2 Виктор Шендерович

10.06.2019, 22:12

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фото: delfi.lt

Они начинают дергаться и вилять, когда россияне на пару дней становятся обществом.

Заметьте себе: стоило нам сплотиться - в относительно небольшом количестве, на небольшом участке, но очень настойчиво - как выяснилось, что никто, собственно, и не против нас!

Уже и Скабеева с Зейналовой пытаются сделать вид, что они не часть той же самой банды, а - коллеги Ивана Голунова, озабоченные нарушениями прав человека.

Уже и полицейские, дежурным образом подбросившие наркотики невиновному человеку (тысячному, десятитысячному по счету?), оказываются вдруг паршивыми овцами в здоровом правоохранительном стаде, заточенном исключительно на законность и защиту граждан!

Кажется, только Рамзан Кадыров еще не выступил в поддержку Ивана Голунова, остальные уже с нами, включая Пескова.

Делаем выводы, братцы. Убавляем эйфорию и не даем трахнуть себя в размягченный мозг.

Они хотят спустить дело на тормозах, и мы все это понимаем. Лидеру ОПГ через неделю выходить к народу, и к этому времени он должен быть весь в белом. Он сейчас возглавит борьбу за права человека, следите за руками.

Это - его интерес.

Наш - чтобы организаторы чудовищной провокации против Ивана Голунова (вся цепочка, и заказчики, и исполнители) - сели в тюрьму. Сели прилюдно и громко, по неопровержимым доказательствам сращивания с криминалом, по нескольким очень тяжелым статьям.

Это спасет судьбы сотен невиновных людей - гораздо менее известных, чем Голунов. Тех, кому подбросят наркотики и кого изобьют - завтра. Тех, за кого никто не вступится - просто потому что никто и не узнает...

Надо менять правила игры.

Мы ничего, вообще ничего еще не выиграли.

Но хотя бы увидели, как они начинают дергаться и вилять, когда мы на пару дней становимся обществом...

Полезное напоминание.

Виктор Шендерович, Facebook