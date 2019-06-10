Украина: предвыборные альянсы 10.06.2019, 22:32

Какие политсилы объединились, чтобы попасть в Раду.

«Новое время» рассказывает о состоявшихся и не совсем альянсах украинских политических партий перед досрочными выборами в Раду.

Кернес, Труханов, Оппоблок и другие

Фото: Геннадий Кернес via Facebook

В конце мая стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Харькова Геннадий Кернес, другие мэры и группа депутатов-мажоритарщиков создают новую партию — Доверяй делам. Сопредседатель депутатской группы в Раде Партии Видродження Виталий Хомутынник, которая решила присоединиться к этому объединению, сообщил, что в партию войдут 50 нардепов-мажоритарщиков — из Видродження, партии Наш край и части группы Воля народа.

Мэр Харькова Кернес подтвердил, что в состав новой политсилы войдет 15−20 мэров таких городов, как Ужгород, Бахмут, Купянск, и других населенных пунктов, где население превышает 50−100 тыс. человек.

Сразу же стало известно, что Кернес и Труханов войдут в первую пятерку списка партии, но намерены при этом остаться мэрами.

2 июня в Харькове состоялся съезд партии Доверяй делам, на котором Труханова и Кернеса избрали ее сопредседателями.

Уже 7 июня нардеп Александр Вилкул объявил об объединении Оппозиционного блока с партией Наши Евгения Мураева, партией Видродження и партией Доверяй делам. При этом глава партии Видродження нардеп Виктор Бондарь заявил, что выходит из нее и слагает полномочия ее главы из-за того, что «отдельные депутаты и члены партии» хотят объединиться с Оппозиционным блоком.

10 июня объединенная политсила представила первую десятку своего списка. В нее вошли Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Новинский, Вадим Бойченко, Владимир Буряк, Богдан Андреев, Ульяна Ткаченко, Владимир Пилипенко.

Националисты

Список националистов возглавил Тягнибок / Фото: Олег Тягнибок via Facebook

9 июня партия Свобода объявила, что Национальный Корпус, Правый сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут на выборы в Верховную Раду вместе с ней общим списком.

Возглавит партийный список лидер Свободы Олег Тягнибок.

Также в первую пятерку националистов вошли лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитро Ярош, глава Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Украины VII созыва Руслан Кошулинский.

Тимошенко, Тарута и Наливайченко

Нардеп Сергей Тарута, возглавляющий партию Основа, заявил о поддержке Юлии Тимошенко еще 16 марта — перед первым туром президентских выборов. При этом снять свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Тимошенко Тарута не успел, и его фамилия осталась в бюллетенях.

29 мая Тимошенко заявила, что ВО Батькивщина идет на парламентские выборы самостоятельно. Однако уже 31 мая Тарута объявил, что партия Основа решила участвовать в парламентских выборах совместно с Батькивщиной.

10 июня стало известно, что Тарута вошел в первую пятерку Батькивщины — его имя на втором месте в списке после Юлии Тимошенко. Третье место в списке Батькивщины занял Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ и глава партии Справедливость.

Союзы Гражданской позиции

21 мая лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что его политсила пойдет на выборы вместе с партиями Народный Контроль (Дмитрий Добродомов), Рідна Країна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук).

10 июня Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила избирательный список. Его возглавил лидер партии Анатолий Гриценко. Кроме него, в первой пятерке народный депутат Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева. В список также вошли генерал-майор Виктор Трепак, банкир и меценат Александр Савченко, экс-нардеп Егор Фирсов.

Попытки объединиться с Саакашвили

28 мая президент Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство экс-президента Грузии и экс-главы Одесской облгоадминистрации Михеила Саакашвили. На следующий день Саакашвили вернулся в Украину.

4 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию УДАР на досрочных выборах в Раду. Кличко отметил, что несмотря на выборы, останется мэром Киева, чтобы выполнить обязательства перед жителями столицы. СМИ поначалу даже сообщали, что Саакашвили согласился на это предложение, но 7 июня стало известно, что экс-президент Грузии его отклонил.

11 июня СМИ со ссылкой на одного из депутатов от Европейской Солидарности сообщили, что Виталий Кличко сделал предложение Саакашвили, не посоветовавшись с остальными членами партии. Сообщалось также, что существовали договоренности между Европейской солидарностью и УДАРом о совместном участии в выборах, но Виталий Кличко решил от них отказаться.

8 июня Саакашвили объявил, что его Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно. За день до этого соучредитель этой политсилы Давид Сакварелидзе заявил, что она поддерживает президента Владимира Зеленского.

Однако 8 июня Саакашвили поступило еще одно предложение об объединении — на этот раз от лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко. 10 июня Гриценко сообщил, что о совместном походе на выборы договориться не удалось, но его партия и политическая сила Саакашвили договорились, что на выборах не будут «нападать друг на друга», потому что имеют общие ценности.

Кива и Оппозиционная платформа — За життя

6 июня пресс-служба Социалистической партии Украины сообщила, что Илья Кива сложил с себя полномочия ее председателя и присоединился к партии Оппозиционная платформа — За Життя Виктора Медведчука.

На своей странице в Facebook Кива заявил, что он не ушел из Социалистической партии, а является делегатом, который будет представлять интересы СПУ в Оппозиционной платформе.