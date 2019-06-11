В Беларуси начинается ЦТ 2 11.06.2019, 7:42

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С этого года работает новая система подсчета баллов.

В Беларуси началось централизованное тестирование. Во вторник, 11 июня, абитуриенты сдают ЦТ по белорусскому языку, сообщает tut.by.

Сдавать тесты на белорусском в этом году записалось чуть более 22 тысяч выпускников. Старт тестирования — 11.00.

На сайте РИКЗ напоминают: прибыть в пункт тестирования абитуриент должен не позднее чем за 30 минут до начала ЦТ. Парней и девушек, которые придут после вскрытия пакета с педагогическими тестами, в аудиторию не допустят.

При себе иметь:

зарегистрированный пропуск,

документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в РБ, удостоверение беженца, справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность),

ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Следующий тест — русский язык. Его абитуриенты будут писать в четверг, 13 июня.

Напомним, с этого года заработает новая система подсчета баллов. Главных изменений — три.

Во-первых, еще до начала централизованного тестирования абитуриент будет знать, сколько баллов он получит за верно выполненное задание.

Во-вторых, подсчитывать результат выполнения теста будут в два этапа: сначала определят первичный балл, затем — итоговый тестовый.

Первичный балл — это сумма баллов, которую абитуриент может набрать за верно выполненные задания. Чтобы получить итоговый тестовый балл, первичный балл будет умножаться на коэффициент, который определят в процессе проверки других работ.

В-третьих, с этого учебного года в задании с несколькими вариантами ответа, которое оценено в два «первичных» балла, можно допустить одну ошибку и получить хотя бы один балл.