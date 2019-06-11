Грузинский Шиндлер Лаша Шакулашвили

11.06.2019, 7:51

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Он сбежал от советской власти, стал коммерсантом в Париже и смог спасти порядка 20 тысяч европейских евреев.

Евреи по праву считались в Грузии самым интегрированным меньшинством. Фамилии их зачастую было трудно отличить от тех, что носили этнические грузины, грузинский язык был для них родным. Они одевались, как местные, занимали высокие должности во всех сферах жизни страны, при этом чтили свои традиции.

Акт о независимости Грузии в 1918 году подписали в том числе и евреи – это были Иосеб Елигулашвили и Илья Гольдман. Одним из главных законодателей Грузинской Демократической Республики стал тогда Моше Даварашвили – раввин и публичный деятель, который родился в Цхинвали. После советизации Грузии в 1921 году Илья Гольдман инициировал процесс покупки поместья Левиль в Париже в качестве убежища для грузинских политических беженцев. Это поместье, кстати, и сегодня по-прежнему принадлежит Грузии. А вот Иосеб Елигулашвили волею судьбы стал грузинским «Шиндлером», о котором почти никто не знает.

Иосеб Елигулашвили родился в городе Кутаиси в семье грузинского коммерсанта и общественного деятеля Арона Елигулашвили. Высшее образование его отправили получать в Россию. Однако сразу после окончания Московского института политических наук и коммерции в 1916 году он вернулся на родину и активно включился в социал-демократическое движение. Вот почему сразу после провозглашения Грузии независимой республикой его стали выдвигать на значимые для страны посты. За год он успел побывать членом Комитета внешней торговли, заместителем министра финансов и заместителем министра торговли и промышленности. В 1919 году по спискам Социал-демократической партии его успешно избрали в национальный законодательный орган Грузинской Демократической Республики.

Вскоре Иосебу как блестящему экономисту поручили представлять интересы молодой грузинской республики в Европе. Именно благодаря ему молодое государство начало получать дополнительные деньги на развитие. В 1921 году, когда стало ясно, что советизации Грузии не избежать, Елигулашвили поручили вывезти во Францию все сколько-нибудь значимые государственные ценности. Иосеб справился с задачей блестяще и впоследствии продолжил самостоятельно собирать старинные грузинские книги и вещи – его богатая коллекция в какой-то момент была безвозмездно подарена Тбилисскому государственному университету.

Сам Елигулашвили с 1921 года жил в Париже, организовав там небольшой бизнес по производству и продаже хлопчатобумажного белья. Во французской столице в те годы в принципе сложилась довольно крепкая грузинская диаспора – среди эмигрантов были лучшие представители культурной и политической жизни Грузии, резко поменявшейся после установления советской власти. Мирная жизнь этой диаспоры разрушилась сразу, как только Франция была оккупирована нацистами.

Иосеб Елигулашвили был арестован немцами одним из первых. К счастью, благодаря своим довоенным связям в Германии его смог спасти Михаил Кедия – сын министра безопасности давно прекратившей свое существование Грузинской Демократической Республики. Объединив усилия, Елигулашвили и Кедия смогли освободить тысячи людей из немецких лагерей для военнопленных. Этому крайне помог якобы «научно обоснованный» меморандум грузинских евреев, отправленный нацистским представителям в оккупированном Париже.

В документе было сказано, что грузинские евреи ничем не отличаются от этнических грузин: «одни и те же физические конституции, один язык и обличие». Отдельно подчеркивалось, что «у них нет никаких коммунистических или сионских стремлений». Благодаря этому меморандуму появилась кратковременная возможность спасти всех «грузинских» евреев. Началась выдача фальшивых документов – европейским евреям добавляли в конце фамилий «швили» или «дзе», и этого было в какой-то момент достаточно, чтобы доказать их грузинское происхождение.

В результате порядка 20 тысяч евреев были спасены благодаря усилиям Елигулашвили и его сподвижников. Лишь немногая часть из них имела отношение к Грузии. Остальные были из Ирана, Турции и разных европейских стран. Удалось пережить войну и самому Иосебу Елигулашвили. Однако он умер в Париже 20 октября 1952 года, так и не побывав больше никогда на родине.

Лаша Шакулашвили, jewish.ru