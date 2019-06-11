Почему белорусские школьники продают свои золотые медали? 8 11.06.2019, 8:40

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Что этот факт говорит об уровне образования в Беларуси.

Выпускник одной из школ города Барановичи решил продать свою золотую медаль, чтобы купить новый телефон.

«Меняю новую «Золотую Медаль» Министерства образования РБ выпускника школы 2019 года на новый мобильный телефон Redmi 6 pro или продам за стоимость телефона», написал он. «Завтра твоей страны» попросило экспертов прокомментировать ситуацию.

Ливянт: Скоро иметь золотую медаль будет считаться престижным

− Я не вижу в этом предложении парня ничего зазорного и не стал бы его осуждать. Точно так продают свои медали победители Олимпийских игр, но это не значит, что они перестают быть победителями. Так и он – был золотым медалистом и остался, − считает педагог, соучредитель центра «100 баллов» Евгений Ливянт.

Школьная золотая медаль не приносит больших благ. Разве что шанс поступить без экзаменов на некоторые факультеты отечественных вузов.

По мнению Евгения Ливянта, ценность медали не в том, что она дает какие-то льготы, а в самом факте важного для молодых людей достижения. Несмотря на истории вытягивания школьников на медаль «за уши», большинство все же получает ее заслуженно.

− Заработать медаль – это самоотверженный труд. Если бы я был работодателем, медаль для меня была бы очень весомым аргументом, чтобы взять молодого человека на работу. Ее наличие означает, что у него есть мозги и трудолюбие, умение достигать результата, − отмечает соучредитель центра «100 баллов».

Евгений Ливянт уверен, что скоро иметь золотую медаль будет престижно. Уже сейчас имеет значение, в какой школе получена медаль.

− Если это медаль учебного заведения, где их не «рисуют», то это серьезное достижение. Знаю историю, когда золотая медаль 50-й минской гимназии помогла человеку получить работу в IT-компании, − рассказывает Евгений Ливянт.

Эксперт: Школьное образование нацелено на средний уровень и ниже

Погоня за баллами, рейтингами, дипломами и медалями, в которую вовлечены администрации школ, нередко обесценивает само образование, считает заместитель председателя «Таварыства беларускай школы» Тамара Мацкевич.

− Менавіта таму ў школах часта «цягнуць» вучняў на медаль. Гэта чыстая паказуха. І калі вучань вырашыў прадаць свой медаль − ён для яго не каштоўнасць, − считает эксперт.

В принципе же школьная программа рассчитана на учеников со способностями ниже среднего, говорит она.

− Паглядзіце на сацыялагічныя даследаванні . У прыватнасці, апытанне, праведзенае у мінулым годзе ІПМ, паказала, што вучням не хапае больш сур'ёзных і патрэбных ведаў у школьнай праграме. Гэта адна з прычын, чаму дзеці ідуць да рэпетытараў. Прычым паслугамі рэпетытараў найбольш часта карыстаюцца здольныя і паспяховыя вучні, − говорит Тамара Мацкевич.

Эксперт считает, что отсутствие выбора предметов и уровня их изучения, особенно в старшей школе, − это прошлый век. А одинаковые для всех программы ведут к тому, что не приносят ученикам особой пользы.

− Самае крыўднае, што не толькі вучні, але і бацькі гэтага часта не разумеюць. Ім здаецца, што школа павінна рыхтаваць да здачы ЦТ. І ад рэпетытараў яны патрабуюць тыя ж самыя рэйтынгі, а не актуальныя веды, − говорит Тамара Мацкевич.

Типовая школьная программа и соответствующие требования к централизованному тестированию закладывают «средние» знания. И это создает проблемы в дальнейшей учебе или работе.

− Але я б не сказала, што школьная адукацыя абясцэньваецца так хутка, пакуль у школах працуюць прафесіяналы. Іх мала, але яны яшчэ ёсць. І вучаць не толькі свайму прадмету, але і працаваць з інфармацыяй, сістэматызаваць веды, прымаць выклікі, што не менш важна, − считает Тамара Мацкевич.