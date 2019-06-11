Трудовая миграция белорусов выходит из-под контроля 12 11.06.2019, 9:10

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Власти бессильны.

Заработная плата в белорусском здравоохранении, науке, образовании находится на откровенно низком уровне, в результате идет вымывание наиболее квалифицированных кадров из этих направлений. Отток специалистов может и вовсе приобрести катастрофический характер, пишет tut.by.

При этом большинство людей не трудоустроятся в частных коммерческих компаниях или станут успешными бизнесменами, а уедут в поисках лучшей жизни за границу. Как итог развития неблагоприятных тенденций — процесс внешней миграции (а страну уже покинули сотни тысяч человек) рискует окончательно выйти из-под контроля.

Если раньше центром притяжения белорусских трудовых мигрантов являлась Россия, то теперь наши соотечественники активно уезжают и в Европу. Популярность западного направления объясняется довольно заметной разбежкой в уровне доходов по сравнению со странами ЕС.

Большинству стран Европы (и даже бывшим республикам СССР) Беларусь по размерам заработной платы уступает в разы.

Наличие преференций для отдельных категорий работников картину не меняет — экономические предпосылки угрозы отъезда за границу есть у большинства населения.

При расчетах уровня благосостояния учитывать только размер заработной платы некорректно. Ряд экспертов поддерживает тезис о том, что в сравнении с другими странами мы экономим на продуктах питания и коммунальных платежах. Однако они в своих оценках достаточно сильно ошибаются.

Например, затраты в Польше сравнимы с белорусскими, но жалованье отличается в 4 раза. На сегодня мы проигрываем в сравнительном анализе и странам Балтии.

Неудивительно, что взоры многих наших соотечественников устремлены на сайты, посвященные трудоустройству в других государствах. Людей не пугает даже возможное снижение своего статуса — учителя готовы идти на стройки, мыть посуду, собирать урожай, выполнять иную низкоквалифицированную работу.

Последствия трудовой миграции создают серьезные риски для устойчивости государства и финансовой системы в частности. Здесь в первую очередь следует говорить о дефиците рабочей силы, «вымывании мозгов» из страны (с последующим неминуемым технологическим отставанием), падении спроса, давлении на Фонд социальной защиты (из-за мигрантов, работающих в других странах, но возвращающихся доживать свой век на родину), растрате бюджетных средств в пустоту (на то же образование и здравоохранение предусмотрено выделение более 10 миллиардов рублей из консолидированного бюджета на 2019 год) и так далее.