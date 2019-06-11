Вторая фаза революции: как Армения проводит реформы 1 Юрий Панченко, "Европейская правда"

11.06.2019, 9:28

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Фото: Reuters

Армянская революция, которая недавно отпраздновала первую годовщину, не собирается сбавлять обороты.

Блокирование работы всех судов в стране. В буквальном смысле – физическое блокирование активистами, окружившими здания судов по призыву премьер-министра Никола Пашиняна. Эта акция прямого действия стала ответом премьера-революционера и граждан на скандальное решение одного из судов.

Именно так в Армении началась масштабная судебная реформа.

Результатом этой реформы должно быть то, чего так и не удалось сделать Украине – глубокое, почти полное обновление судейского корпуса.

Интересно, что США и ЕС, которые всегда очень болезненно относятся к попыткам вмешательства власти в работу судебных органов, не стали акцентировать внимание на блокаде и полностью поддержали требования Пашиняна о масштабной замене судей.

Эта история проиллюстрировала, что армянская революция, которая недавно отпраздновала первую годовщину, не собирается сбавлять обороты.

Но внутренние изменения до сих пор не привели к существенной коррекции внешнего курса.

На мировой арене Армения по-прежнему остается сателлитом России. В частности, в ООН Ереван продолжает голосовать в унисон с РФ и вопреки позиции западных демократических государств даже в принципиальном для нас вопросе о нарушении прав человека в аннексированном Крыму.

Есть ли шанс, что и здесь произойдут изменения?

Чтобы найти ответы на этот вопрос, ЕвроПравда отправилась в Ереван.

"Будем откровенны – дружба не сложилась"

Аэропорт Еревана увешан плакатами о начале чемпионата мира по футболу. Не удивляйтесь, вы не пропустили горячие футбольные новости – речь идет о чемпионате мира... среди непризнанных государств.

Он проходит не в Армении, а в самопровозглашенном Нагорном Карабахе.

Но для нас важно, что до последнего момента участниками этого "чемпионата" должны были быть команды из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Инициатива как самого чемпионата, так и включения этих команд в соревнования поступила от российской стороны, а точнее – Института стран СНГ, которым руководит депутат Госдумы Константин Затулин. В Армении многие восприняли это как спланированную провокацию, как попытку дать старт процессу признания этих образований Арменией", – объясняет сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

Впрочем, он уточняет, что перед самым началом "чемпионата", когда и расписание было составлено, и афиши напечатаны, эти две команды исключили из соревнований. "Это стало возможным благодаря вмешательству правительства Армении. К счастью, российская провокация не прошла", – резюмирует политик.

Эта история хорошо иллюстрирует попытки Еревана хотя бы частично сбросить тесную кремлевскую опеку, с которой предыдущие армянские правительства преимущественно даже не пытались спорить.

Полгода назад, накануне досрочных парламентских выборов, которые дали Пашиняну конституционное большинство, ЕвроПравда уже делала репортаж из Еревана.

Тогда мы обсуждали с местными политиками и политологами вероятность ухода государства от откровенно пророссийского курса. Прогнозы были осторожными – в отличие от внутренней политики, где изменения должны быть мгновенными, все говорили, что внешняя политика если и будет корректироваться, то очень постепенно.

Сейчас армянский политолог Рубен Меграбян говорит, что процесс все же начался. Он видит признаки постепенной коррекции внешнего курса страны.

"Да, в голосовании по Крыму, к сожалению, мы и сейчас голосовали вместе с РФ. Но позже появились примеры отхода от российской позиции", – он напоминает о голосовании в ООН российской декларации в отношении Израиля, где Армения воздержалась. "Раньше даже такая фронда была невозможна", – уточняет политолог, предполагая, что тенденция будет иметь продолжение.

Уже после нашей встречи прогнозы подтвердились: 5 июня на голосовании Генассамблеи ООН по внесенной Грузией декларации о статусе беженцев из Абхазии и Южной Осетии Армения не стала голосовать против, как Россия, а просто не участвовала в голосовании. До сих пор, как отмечают армянские СМИ, Ереван всегда голосовал против всех внесенных Грузией резолюций по подобным вопросам.

Но не стоит иметь завышенных ожиданий.

Как убедилась ЕвроПравда, среди ближайшего окружения Пашиняна до сих пор есть неприкрытые сторонники "пророссийского курса".

Один из советников армянского премьера согласился пообщаться с украинцами "не под запись", и откровенно всех удивил, придя на встречу с папкой... с надписью на ней "Посольство Российской Федерации".

На очевидный вопрос о Крыме он отреагировал более чем однозначно.

"Смена системы власти на демократическую не обязательно должна привести к изменению внешнеполитического вектора. Тем более, что в контексте Арцаха (Нагорного Карабаха) для нас принципиально отстаивать право наций на самоопределение. Поэтому не стоит ожидать изменения нашей позиции по Крыму. Будем откровенны, наша дружба с Украиной не сложилась", – заявил он, добавив, что на этом прекращает общение.

От блокады к люстрации

Правда, в Ереване есть и те, у кого больше оптимизма относительно возможности изменений – но в будущем.

"О каком изменении курса можно говорить, когда вся страна пронизана агентами РФ? Да, революция провела очистку парламента и правительства, однако их до сих пор много и в судебной власти, и в медиа, и, что очень важно, в армии и спецслужбах ", – объясняет такую двусмысленную политику Пашиняна депутат Тигран Хзмалян.

В очистке судебной власти он видит новый этап "дерусификации". "Судьи просто оказались первыми, потому что они первыми откровенно бросили вызов", – добавляет он.

Речь идет о решении суда отпустить под домашний арест второго президента Армении Роберта Кочаряна – пожалуй, самого непопулярного политика страны. Требование наказать экс-президента за кровавые события 2008 года, когда во время разгона демонстрации после выборов погибли 9 человек, – одно из ключевых политических обещаний Пашиняна.

Его судебное преследование началось после смены власти в Армении, а решение суда освободить его из-под ареста стало настоящим вызовом новой власти.

В ответ премьер-министр призвал граждан начать бессрочное блокирование судов. Как и в прошлом году, на улицы вышли десятки тысяч армян, которые блокировали входы и выходы из зданий, пока Пашинян не объявил, что "цель достигнута" и блокаду можно снимать.

Показав судьям свою силу, премьер дал старт полному обновлению судебной власти. Механизм реформы сейчас обсуждается с Советом Европы.

"Почему Европа поддержала наши действия? Да хотя бы потому, что много лет при прошлой власти она давала миллионы евро на проекты очистки судебной власти – и эти средства всегда пропадали. Поэтому наши западные партнеры прекрасно знают, что такое армянская система судопроизводства, и прекрасно понимают, что ее нужно в корне менять", – объясняет представитель Пашиняна Владимир Карапетян.

А чтобы дополнительно успокоить и Страсбург, и Брюссель, и Вашингтон (который также поддержал идею коренной реформы), Ереван дал четкие гарантии, что процедуры будут разработаны совместно с экспертами Совета Европы и предоставлены на анализ Венецианской комиссии.

Причины того, что Запад не стал возмущаться из-за неприкрытого давления правительства на суд, пояснил политолог Рубен Меграбян:

"Да, в первые часы в ЕС был шок, появились заявления, что так делать нельзя. Однако достаточно быстро пришло понимание – в ситуации, когда доверие к судьям столь низкое, что они могут выйти на улицу только с охраной, альтернативы люстрации не существует".

По его словам, процесс очищения планируется провести следующим образом: парламент абсолютным большинством, не менее 80% голосов (тогда как партия Пашиняна имеет только 70%), сформирует люстрационный комитет. Он должен проверить всех судей, проанализировав как принятые ими решения (например, основанием для увольнения будет успешное обжалование решения конкретного судьи в Европейском суде по правам человека), так и их нынешнее материальное положение.

"На должностях останется до 30% действующих судей – это такие" рабочие лошадки ", которые честно получили свои должности, однако до сих пор не имели шансов на карьерный рост. Остальные позиции заполнят через прозрачный конкурс", – объясняет политолог.

Тигран Хзмалян уточняет: успех очистки зависит от согласия допустить к конкурсу представителей диаспоры. "Что-то похожее имело место в Грузии – там суды были очищены с приглашением на вакантные места судей из США. Но мы находимся в лучшей позиции. У армян есть многомиллионная диаспора по всему миру, среди которой много юристов с образованием лучших мировых университетов, и главное – они гарантированно не связаны с политической коррупцией внутри Армении", – добавляет эксперт.

"Зе-ожидания" в Армении

А тем временем в правительстве Армении надеются на скорую встречу Пашиняна с Владимиром Зеленским. "Поздравляя Зеленского с избранием, Никол Пашинян пригласил нового президента Украины в Армению. Также мы надеемся и на скорый визит премьер-министра в Украину", – говорит представитель революционного премьера Владимир Карапетян.

Кстати, большинство армянских собеседников почему-то уверены, что Зеленскому по силам добиться прорыва в отношениях с Ереваном.

Доходит до смешного. Так, депутат Совета старейшин (городского совета) Еревана Техмина Варданян из оппозиционной фракции "Луйс" сразу после долгих комплиментов Зеленскому и его творческой карьере начинает критиковать мэра Еревана – бывшего комедийного артиста и ведущего Айка Марутяна.

По ее словам, если бы не поддержка Пашиняна, жители столицы никогда не отдали бы голоса за комика, ведь это позор для них. А на вопрос, не видит ли она противоречия между этим и комплиментами в адрес нового президента Украины, депутат уверенно отвечает:

"Как можно сравнивать? Зеленский никогда в жизни не играл женских ролей! Это же принципиальная разница!".

Что ж, для Армении это вполне может быть аргументом. Поэтому чтобы не портить положительные впечатления от нового руководства нашего государства, украинская группа решила не рассказывать депутату о некоторых эпизодах творчества нового украинского президента.

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"