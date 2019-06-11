Россию гонят из Китая 3 11.06.2019, 9:48

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РФ все очевиднее становится сырьевым придатком КНР.

Россия и КНР увеличили товарооборот за январь-май до $42 млрд Рост составил 4%. Причем китайский экспорт в Россию падает, а российский в Китай — растет, пишет «Газета.Ru».

Но радоваться не стоит. Россия все очевиднее становится сырьевым придатком КНР, поставляя китайцам нефть, металлы, лес. Тогда как наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу, Казахстан и Белоруссия, успешно наращивают несырьевой экспорт и уже вписались в глобальный китайский проект «Один пояс — Один путь».

Товарооборот между Россией и Китаем с января по май достиг $42 млрд, что на 4% больше аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют опубликованные 10 июня данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию при этом сократился на 0,7% и составляет $18 млрд, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, — до $24 млрд.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории взаимоотношений двух стран превысил установленную лидерами целевую планку в $100 млрд По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил $108,3 млрд, показав рост на 24,5%.

За прошлой год экспорт из России в Китай насчитывал $56 млрд (рост на 44%), импорт в РФ из Китая — $52 млрд (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли за прошлый год хотя и незначительно, но выросла — до 15,7% с 14,9%.

На состоявшемся недавно Санкт-Петербургском экономическом форуме президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценили российско-китайское партнерство. Это было предсказуемо. Но акцент лидеры сделали на сырьевой составляющей товарооборота. «Мы с моим коллегой и другом господином Си Цзиньпином уделяем вопросам энергетического сотрудничества приоритетное внимание, оказываем поддержку совместным инициативам и проектам», — заявил Путин на ПМЭФ-2019 7 июня.

Аналогичное мнение высказал и господин Си. «Энергетическое направление — одно из наиболее весомых, продуктивных и широко охватывающих составляющих двустороннего сотрудничества. В прошлом году объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил $40 млрд», — заявил глава КНР.

Вероятное становится очевидным: Россия — сырьевой придаток Китая. И, скорее всего, структура экспорта России в Китай мало изменится в ближайшей перспективе. Следующий торговый рубеж во взаимной торговле — $200 млрд к 2024 году.

Чем будет наполняться экспорт с российской стороны? Ответ на этот вопрос «Газета.Ru» ранее получила от Минэкономразвития. «Российским экспертным сообществом проведен анализ по товарным позициям, которые востребованы в КНР и благодаря которым мы сможем внести вклад в достижение поставленной «планки». Готовы увеличить экспорт в КНР энергетических ресурсов, руд и железных концентратов, электрооборудования, турбореактивных двигателей, товаров для атомной отрасли, продукции химической продукции, изделий из древесины, а также услуг», — сообщили «Газете.Ru» в Минэке.

То есть удваивать товарооборот снова предлагается проверенным способом — продажей энергетических ресурсов. Задача вполне выполнимая за счет ввода в конце этого года газопровода «Сила Сибири». По плану это поставки в Китай 38 млрд куб. м российского природного газа в течение 30 лет.

Тот факт, что Россия стала сырьевым придатком Европы, давно никем не оспаривается. Но и «разворот на Восток», судя по всему, будет с таким же итогом.

Российские партнеры по Евразийскому экономическому союзу все активнее наращивают именно несырьевой экспорт, напрямую конкурируя с российскими производителями. Например, Казахстан и Белоруссия не без успеха встраиваются в глобальный китайский проект «Один пояс — один путь».

В июне в Китай, в провинцию Хубэй казахстанцы отправят первый вагон (50-55 тонн) подсолнечного масла. Это будет тестовый вагон масла именно в эту провинцию. А вообще-то Казахстан давно торгует маслом с другими провинциями Китая. В перспективе компания «Ухань Ханьоу» готова увеличить поставки в Хубэй до 10 вагонов. Основные точки сбыта — крупнейшие супермаркеты Уханя (три торговые сети), оптовые клиенты, рестораны, кафе, столовые университетов и другие заведения.

Несмотря на то, что казахстанское подсолнечное масло дороже производимого в Китае, тем не менее потребители часто делают выбор в его пользу, поскольку оно, кстати, как и российское, имеет имидж экологически чистого. Кроме подсолнечного масла, спросом в Китае пользуются казахстанское зерно, мука, кондитерские изделия, мясомолочная продукция, молоко коровье и даже верблюжье.

Россия также пытается нарастить несырьевой экспорт в Китай. В том числе и растительного масла. Уже не первый год. Одобрение на уровне лидеров двух государств имеется. Но переговоры увязли на низовом чиновничьем уровне — в согласованиях фитосанитарных норм и таможенных процедур.

Между прочим, Казахстану удалось согласовать с китайской стороной даже очень специфичный и потенциально небезопасный продукт. В Протокол по ветеринарно-санитарным требованиям Китая включат верблюжью шерсть (наряду с овечьей). Ее тоже будут экспортировать.

В апреле этого года Минсельхоз России сообщил о том, что 33 российские компании могут поставлять молочную продукцию в Китай. Первые поставки ожидаются в 3 квартале текущего года. Но туда же через Главное таможенное управление Китая уже протоптали дорожку белорусские производители молока.

Беларусь в последние месяцы пытается пытается конкурировать с российскими производителями молока и молочной продукции. ОАО «Молочные горки» и ПУП «Бобруйскмолоко» смогут экспортировать в Китай стерилизованное молоко, Несвижский завод детского питания и Солигорский филиал Слуцкого сыродельного комбината — пастеризованное молоко. Некоторые из белорусских производителей молока ранее были лишены права Россельхознадзором на поставки своей продукции в Россию.

В итоге белорусы разворачиваются к Китаю, отворачиваясь от России. За январь — апрель 2019 года Белоруссия организовала перевозку 64 контейнеров с молочной продукцией в Китай.

Из Бреста в Чжэнчжоу, Чунцин и Ухань было отправлено 23 контейнера, груженных молоком и сливками, а с белорусской станции Колядичи в Чунцин — 41 контейнер с сухим молоком. Причем первый контейнерный поезд с молоком и сливками со станции Колядичи в китасский Чэнду в рамках инициативы Green Stream был отправлен еще в прошлом году.

Нельзя сказать, что Россия не наращивает несырьевой экспорт. По итогам I квартала 2019 года объем поставок несырьевых неэнергетических товаров составил $5,1 млрд из одной только Москвы. Примерно столько же было за аналогичный период годом ранее. В списке стран, куда поставляется продукция, указан и Китай. Всего 165 стран получают несырьевую продукцию из Москвы. А это значит, что российско-китайский несырьевой товарооборот ничтожно мал.

Китайцы считаются в России трудными партнерами. Такое мнение бытует в среде правительственных чиновников. В 2014 году, когда отношения с Западом только начинали портиться, Россия объявила о развороте на Восток. Однако теперь, спустя пять лет, выясняется, что разворота на самом деле не случилось.

Зато сейчас у России имеется великолепная возможность занять в Китае нишу американцев, которые перестали получать заказы из КНР на фоне торговой войны: Китай является, например, крупнейшим импортером сои — Пекин закупал в США порядка 13 млн тонн бобовых в год, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Но если вдруг Вашингтон решит, что не хочет портить отношение сразу и с Пекином, и с Москвой, и пойдет на некоторые уступки КНР, то желание китайцев сотрудничать с Россией может резко сойти на нет», — считает Николаев.

На данный момент рост товарооборота двух стран сдерживает только емкость экономик, возражает Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст». «Сколько в РФ смогут продавать товаров из Китая, столько сюда и поставляется. Сколько экономика Китая способна переработать сырья из России — столько и будет туда отправлено», — говорит эксперт.