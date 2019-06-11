Фотофакт: как выглядят минские «родовые гнезда» из девяностых 11.06.2019, 10:10

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Куда привели мечты советского человека о дворянских корнях.

Любой социолог скажет, что так должно было случиться: 70 лет «голубая кровь» была под запретом, и вдруг запреты закончились. Начались интересные времена, шальные деньги, лихие нравы. Так на пороге XXI века обеспеченные люди бывшего СССР старались с нуля основать дворянский род и построить его главный атрибут — родовое поместье. Но идея не прижилась: современные дети хотят поскорее обрести приватность и устроить свою собственную, пусть и скромную жизнь. Многие «поместья» из девяностых десятилетиями пустуют, в других по-прежнему шумно от детских голосов, но члены семьи уже сидят на чемоданах. Onliner побывал в нескольких «родовых гнездах» и узнал, для чего они строились и кто в них живет.

Этот дом мог бы стать иллюстрацией в учебнике о родовых гнездах, если бы таковые проходили в школе. Участок находится на главной улице в Боровлянах, и, если бы не деревья с кустами, роскошный особняк вполне можно было бы разглядеть с дороги. Дом огромный, в нем две лестницы: парадная, пронизывающая центральный холл, и дополнительная боковая, ведущая в цоколь. Запутаться в коридорах проще простого. Отделка дома по-боярски нарядная: массивные люстры, лепнина, колонны, паркет. Правда, все это выглядит достаточно органично в огромных комнатах с трехметровыми потолками. Обстановка создавалась по индивидуальному заказу хозяев.

— Муж в советское время работал в пожарном управлении, и ему выделили 25 соток в Боровлянах, — рассказывает хозяйка дома. — После развала СССР занялся бизнесом и начал строить вот этот дом. Все по частям, по кирпичику: сперва коробка, потом отделка, что-то своими силами, где-то нанимали. Строительство заняло шесть-семь лет. Достроили только к концу девяностых. Все коммуникации в доме центральные: и отопление, и канализация, и водопровод. Все как в городской квартире.

В конце девяностых здесь жили три поколения большой и дружной семьи. Позже младшая сестра хозяина вышла замуж и переехала жить в собственный коттедж, пожилые бабушки и дедушки умерли. Сейчас в особняке обитает семь человек: хозяин, хозяйка, их сын с женой и трое детей. На семейном совете они приняли решение продать родовое гнездо, чтобы купить семье сына отдельное жилье, пусть и не такое роскошное. «Детей много, и все хотят свою комнату», — разводит руками мама троих малышей. Приходится выбирать между роскошью и банальным комфортом.

Несмотря на то что общая площадь дома составляет почти 400 «квадратов», в нем всего пять жилых комнат. Основной метраж — это гостиные, холлы, санузлы, столовые и лестничные марши. На первом этаже находится огромный холл площадью 44 кв. м, кухня на 21,6 кв. м и спальня площадью 34,3 кв. м, а также небольшой санузел и две лестницы: одна ведет из нарядного холла на второй этаж, вторая — из прихожей в цоколь. На втором этаже в центре здания расположен холл поменьше — 33 кв. м, санузел и четыре жилые комнаты, каждая из которых имеет площадь от 22 до 28 кв. м. В цоколе — гараж и «тайная комната», в которой раньше была бильярдная, а теперь там огромный стол из массива (как на картине «Тайная вечеря»), тяжелые деревянные стулья вокруг него и фонтан, сложенный из булыжников. Из всего этого нам разрешили сфотографировать только фонтан.

Это родовое гнездо просуществовало 30 лет, старшее поколение успело почить, младшее (четвертое по счету) — родиться и достигнуть сознательного возраста.

На вопрос, пользуются ли такие объекты спросом, агент говорит:

— Вы же знаете, в какое время мы живем, сейчас дорогие дома не так просто продать. Дешевые уходят быстро, а все, что дороже $100 тыс., — это уже большая проблема. Народ не богатеет, зарплаты невысокие. Вот этот объект в продаже давно, но все никак не найдем на него покупателя. И не потому, что он не стоит своих денег, а потому, что не так много людей, которые, имея в распоряжении $300 тыс., нуждаются именно в большом коттедже вблизи Минска. Хозяева уже подвинулись на $50 тыс., сейчас мы им даже не предлагаем снизить цену, ведь речь идет об огромном кирпичном коттедже на центральной улице в Боровлянах с ландшафтным дизайном и бассейном во дворе.

Дача ученых на берегу Дубровского водохранилища

Не совсем типичный представитель ушедшей эпохи — дом в садовом товариществе «Наука-1978». У него другая история: на закате советской власти такие дома централизованно возводились для сотрудников Академии наук. Каждый коттедж был разделен пополам и принадлежал двум семьям. Сейчас бы такую застройку назвали таунхаусами. Позже одна из семей решила расшириться и выкупить вторую часть дома. Получилась роскошная дача на большом участке (12 соток), часть которого находится в лесу, при этом в 100 метрах от Дубровского водохранилища и в глубине застройки. Место для родового гнезда идеальное: дом не просматривается с дороги, а посторонние люди не мельтешат перед окнами.

Однако собрать большую семью в стенах дачи не получилось: образованные дети научных работников решили устроить свое будущее вдали от родины — там, где ученым, помимо дач, полагаются более весомые «плюшки». Родовое гнездо опустело, пожилая пара ученых-основателей больше не в силах содержать и ремонтировать свою огромную дачу, поэтому выставила ее на продажу. Цена — $84 900.

В доме три уровня, он стоит на возвышенности и при этом на опушке соснового леса. В родительской спальне совершенно небывалая по советским временам роскошь — панорамное окно в пол, из которого открывается вид на Дубровское водохранилище.

Витражи, стеклянные ширмы, хрустальные люстры, роскошный камин — дом производит очень сильное впечатление. Правда, в нем уже год никто не жил, советские реликвии просят реставрации, а сам коттедж — рук крепкого хозяйственника. Без этого дом чахнет, как и любое наследие социализма спустя 40 лет с момента постройки.

На первом этаже находятся большая кухня-столовая, санузел и гостиная с каминной печью, на втором — четыре спальни, две из них с лоджиями. В цоколе — два гаража и два санузла, а также подсобное помещение. В доме две лестницы, ведущие на второй этаж: одна в левом крыле, другая — в правом.

Планировка у дома — на американский манер: парадный вход организован с внутреннего двора, а с лицевой стороны здания устроен въезд в гараж. Как и за океаном, попасть в жилую часть дома можно прямо из гаража, не выходя на улицу. На заднем дворе есть две террасы, которые, конечно, нуждаются в благоустройстве, но главное место отдыха организовано еще дальше от людских глаз — на самом краю участка, где начинается лес, словно в сказке, стоит беседка с витражным остеклением. Жаль, что в ней давно никто не отдыхает — все завалено старыми вещами.

В доме центральный водопровод и своя скважина, в одном из санузлов установлен бойлер и отопление от советского электрокотла. Прошлую зиму хозяева провели здесь, даже не думая возвращаться в городскую квартиру. Вторая половина дома для зимовки не приспособлена: отопления нет, вода сезонная. В любом случае новому хозяину придется делать разводку заново.

Усадьба Чапского (и не только) в Прилуках

А об этом родовом гнезде Onliner писал еще в незапамятные времена — настоящая усадьба графа Чапского в Прилуках, которая на пороге XXI века десятилетиями стояла заброшенной, врастала в землю и превращалась в тлен. По счастью для усадьбы, ее выкупил и привел в порядок белорусский предприниматель, попытавшись сделать из нее родовое гнездо. По несчастью для самого предпринимателя, у него это получилось не до конца: дочери выросли и покинули отцовский дом, а самому Александру Николаевичу стало слишком просторно в особняке на 780 «квадратов», не говоря уже о складских помещениях.

На рубеже эпох Александр Николаевич заплатил за усадьбу всего 7 тыс. советских рублей, зарабатывая по 5 тыс. в месяц. Зато реконструкция влетела в копеечку. По подсчетам бизнесмена, обошлась она примерно в $300 тыс., не считая вложенного времени, сил и здоровья.

Именно за столько — $300 тыс. — усадьба выставлена сейчас на продажу — почти вдвое дешевле, чем пять лет назад, когда мы впервые рассказали ее историю.