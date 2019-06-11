Трамп готов ввести дополнительные пошлины на товары из Китая 11.06.2019, 10:31

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США введет дополнительные пошлины, если не сможет договориться с Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что готов ввести дополнительные пошлины на импортируемые из Китая товары, если не сможет добиться прогресса в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает nv.ua со сслыкой на Reuters.

Трамп несколько раз заявлял, что намерен встретиться с Си Цзиньпином 28−29 июня на саммите Большой двадцатки в Японии. Китайская сторона намерение провести переговоры пока не подтвердила. 10 июня глава Белого дома заявил, что встреча состоится.

«Нам предстоит поговорить и встретиться. Я думаю, что произойдут интересные вещи. Посмотрим, что будет», — сказал он журналистам.

На прошлой неделе Трамп заявил, что после встречи с Си Цзиньпином примет решение о том, стоит ли вводить дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью не менее $300 млрд.