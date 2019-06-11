Ученики минской 23-й гимназии нашли себя в поддельном списке членов БРСМ 11.06.2019, 10:35

В гимназии произошел громкий скандал.

В минской гимназии № 23 произошел скандал. Ученики нашли ведомость уплаты взносов членов БРСМ. Напротив фамилий более 30 человек, которые не вступали в эту организацию, стоят поддельные подписи, передает «Радыё Свабода».

Среди 23 учеников 11-го класса только трое были членами БРСМ. В документе - почти все

22 мая педагог-организатор Светлана Молокова попросила одну из учениц внести в БРСМ Советского района складки членов организации. Такие ведомости вместе с деньгами подаются раз в полгода. В документе были фамилии более 30 человек. Но ученики 11-го класса, которые были в том списке, на самом деле не вступали в БРСМ. Более того, подписи в документе обнаружились поддельными.

В ведомости была фамилия выпускницы Анастасии Быковской. Как девушка рассказала журналистам, на фотографии ведомости почти весь 11-й класс. Но на самом деле среди 23 учеников в БРСМ были только три человека.

«Все мы были очень возмущены, - сказала Анастасия. - Возможно, нас могли записать в БРСМ и раньше».

По ее словам, 23 мая директор и завуч школы попросили прощения у учеников. Они сказали, что в этой ситуации виновата Светлана Молокова, педагог-организатор, которая и попросила ученицу отнести ведомость.

Директор гимназии: Kто-то плохо пошутил

Директор гимназии Ирина Пасюкевич сказала, что в гимназии «произошла ситуация, которой не должно было быть». Она подчеркнула, что согласно закону вступление в БРСМ возможно только с согласия родителей.

«Администрация об этом не знала. О тех списки я узнала от классных руководителей и от родителей, которые начали звонить», - сказала Ирина Пасюкевич.

Директор сообщила, что будет проводиться расследование. На момент разговора (24 мая. - Прим.) она не знала, кто и когда мог подделать ведомость. Эту ситуацию она назвала плохой шуткой.

«Поверьте мне, если бы педагог-организатор сама что-то подделала, она не давала бы этого детям, чтобы они это видели. Как такое возможно? Я думаю, кто-то из моих педагогов не совсем хорошо пошутил», - сказала Ирина Пасюкевич.

В то же время ученикам объявили, что именно Светлану Молокова уволили за нарушение трудового законодательства. Получить комментарий у самой Молокова пока не удалось.

БРСМ Советского района: Мы не приняли ведомость, так как она недействительна

Ирина Пасюкевич также добавила, что в БРСМ Советского района ведомость не приняли, так как «списки не соответствуют реальности».

«Там фактически есть фамилии детей, которые у нас не учатся. Ведомость заполнена абы как», - сказала директор.

Это подтвердили в районном БРСМ. Как сообщили по телефону, ведомость из гимназии не совпало со списками членов БРСМ, которые были ранее в районной организации БРСМ.

«Ведомостям мы не приняли у них, мы им вернули, - сказали в администрации БРСМ. - В гимназии сейчас разбираются. Складки у нас не прошли».

Однако по словам ученицы, которая относила ведомость, в Советском БРСМ не было вопросов к документу. И ведомость у нее приняли. Только через день после того, как она отнесла ведомость, заместитель директора сообщила ученикам, что документ заберут обратно.

Родители: Такой список мог появиться не в первый раз

Родители выпускников подали в администрацию гимназии письменное обращение по поводу обнаруженной поддельной ведомости БРСМ. В нем говорится, что родители не давали согласия на участие своих детей в ОО «БРСМ» и что они выступают против политизации учебного заведения.

По словам Ольги Быковской, матери выпускницы, 23-я гимназия долго считалась местом, где не было проблем вроде принудительной записи учащихся в пионеры или БРСМ.

Она считает, что подобные списки с поддельными подписями членов могли появляться и раньше. Ведь опубликована ведомость свидетельствует, что это очередные взносы, а не заявления на вступление.

«Произошел сбой матрицы, - сказала Ольга Быковская, мать выпускницы. - Практика составления подобных списков могла существовать в школе долгое время. Просто сейчас такой список стал известен общественности».

До конца июня администрация гимназии должен дать ответ родителям. Они надеются, что обнародование этого происшествия должен гарантировать, что подобных вещей больше не будет.

«Виновата прежде всего система, где педагог-организатор почему-то вынужден сдавать ведомости про общественную организацию БРСМ, а школа, скорее всего, должна выполнять какие-то планы членства в ней», - сказала Ольга Быковский.