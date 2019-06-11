В шаге от революции 11 Телеграм-канал «Запретное мнение»

11.06.2019, 10:41

3,174

Фото: AFP

В Казахстане благодаря беспрецедентным нарушениям победил Токаев.

В Казахстане на президентских выборах, набрав 70% голосов, победу одерживает

ставленник экс-президента Нурсултана Назарбаева: Касым-Жомарт Токаев.

Впрочем "честной победой, одержанной на демократических выборах" — происходящее в Казахстане язык не повернется назвать.

В интернете с каждым часом появляются всё новые видеозаписи, на которых запечатлены массовые нарушения, совершённые во-время голосования и подсчета их итогов.

Так, на одной из видеозаписей чернила исчезают от тепла. Другие видео показывают вброс бюллетеней и человека, переодевающегося для того, чтобы проголосовать повторно.

Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что на президентских выборах в Казахстане зафиксированы нарушения фундаментальных свобод:

"Нужно отметить, что мирные протесты и протесты, которые прошли накануне выборов в крупных городах, были подавлены правоохранительными органами, и это привело к многочисленным задержаниям. Такие события глубоко подрывают авторитет власти, и чрезмерная реакция может значительно повлиять на репутацию страны".

В ЦИКе Казахстане от комментариев отказываются, стараясь максимально отстраниться от журналистов и СМИ.

Тем временем, в стране назревает революционная ситуация: на улицы крупных городов продолжают выходить недовольные произошедшими фальсификациями люди.

В столицу ночью были введены усиленные бронетехникой войска, которые жёстко подавляли все мирные гражданские акции, в результате чего в больницах оказались десятки человек, а число задержанных идет уже на тысячи.

В Алматы активисты попытались провести протестное автомобильное шествие, которое также завершилось жёсткими задержаниями и порчей личного имущества.

На выходные в стране запланированы крупнейшие акции протеста, которые пройдут по всей стране. Одним из основных требованием станет: "аннулирование результатов выборов и объявление новой даты проведения голосования".

В случае отказа от диалога — люди готовы к самым решительным действиям и намерены добиться своего, чего бы им это не стоило.

Телеграм-канал «Запретное мнение»