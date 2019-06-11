«Баста милицейскому беспределу!» 1 11.06.2019, 10:45

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Фото: «Радыё Свабода»

В Минске появились граффити.

А теперь серьезно. Слишком много радости по поводу увольнения Шуневича. Отставка его предшественника, напомним, не меньше эмоций вызывала. Недолго. Новый министр, который уже был известен допросами и пытками кандидатов в президенты и участников протестов после Площади 2010 года, очень быстро показал себя во всей красе, пишет телеграм-канал «Баста».

Мы так радуемся, как будто вместе с отставкой Шуневича прекратились издевательства над заключенными и странные «самоубийства» и милиционеров, и задержанных ими граждан. Может, началось расследование похищений лидеров оппозиции, среди которых, кстати, был и министр внутренних дел Юрий Захаренко? Задержаны чиновники-коррупционеры, укравшие у народа миллионы долларов, сам Шуневич, одними своими заявлениями заслуживший пару уголовных статей? Спецназ внутренних войск МВД готов арестовать диктатора?

Ничего этого мы не видим. Как бы не пыжился бывший министр, он всего лишь скромный винтик в системе, выстроенной Лукашенко. Хорошо выдрессированный цепной пес. Слова о том, что мы «начинаем создавать не то концлагеря, не то гетто», сказанные ему вчера диктатором, - это не критика. Это похвала, лучшая оценка деятельности главы МВД в тоталитарной стране.

Нам нужна милиция, которая будет защищать народ, а не чиновников и олигархов. Нам нужно расследование преступлений, совершенных диктатором и его приспешниками. Нам нужна отставка Лукашенко, без которой все это невозможно.

Тогда и будем радоваться и праздновать.

А пока — новые граффити с улиц Минска: