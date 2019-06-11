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Адвокат Голунова: На вещах из дела не найдено ни одного отпечатка пальцев журналиста

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  • 11.06.2019, 10:51
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Иван Голунов
Фото: Евгений Фельдман

Речь идет о предметах, изъятых из квартиры журналиста в ходе обысков.

Эксперты не обнаружили отпечатков пальцев спецкора «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических веществ, на вещах, изъятых из его квартиры, сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин, передает РБК.

«Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев», — сказал защитник. Бадамшин не уточнил, какие именно предметы обследовали эксперты.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. В полиции утверждают, что при себе у журналиста были запрещенные вещества, а позже наркотики нашли и в его квартире. По версии следствия, Голунов приобрел около 4 г метилэфедрона и более 5 г кокаина с целью дальнейшего сбыта. Никулинский суд 8 июня отправил его под домашний арест на два месяца.

Сам Голунов уверяет, что наркотики ему подбросили. На суде журналист рассказал, что перед арестом получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе и связях с ним силовиков из УФСБ по Москве и Московской области. Редакция «Медузы» считает, что преследование Голунова связано с его работой.

Ранее адвокат журналиста сообщил, что пробы на наркотики, взятые у Голунова в день задержания, оказались отрицательными. В МВД заявили, что на пакетиках с запрещенными веществами, якобы изъятыми у журналиста, обнаружено ДНК нескольких человек.

В поддержку Голунова выступили многие журналисты и общественные деятели, у здания ГУ МВД Москвы с 7 июня проходят одиночные пикеты, акции проводились также неподалеку от здания Никулинского суда в день избрания меры пресечения. На 12 июня запланирована не согласованная с мэрией акция в поддержку Голунова. Участники планируют пройти от станции метро «Чистые пруды» до здания ГУ МВД на Петровке, 38.


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