Красный костел может скоро потерять свой цвет 10 11.06.2019, 10:54

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Красному костелу после реставрации нанесено больше вреда, чем пользы.

Одна из визитных карточек старого Минска — Красный костел святых Симеона и Алены наконец освобожден от строительной сетки, завершен первый этап его реставрации.

Об этом со слов начальника технического отдела КУП «Мінская спадчына» Сергея Абрамова сообщили недавно официальные информационные источники. Но они не сообщили, как оценивает работу «Мінскай спадчыны» общественность и специалисты, передает nv-online.info.

Один из уважаемых граждан нашего общества, заместитель председателя Белорусского фонда культуры Тадеуш Иванович Стружецкий считает, что Красному костелу сейчас, после реставрации, нанесено больше вреда, чем пользы:

— Мы десятки раз собирались с разными специалистами, но нужно снова садиться за рабочий стол, потому что впереди самые сложные реставрационные работы — внутренние: алтарь, своды, витражи. А проблема Красного костела есть, она до конца не решена. Костел построен больше 100 лет назад, он ни разу не реставрировался. Но при такой реставрации, которая проведена только что, дай Бог, чтобы здание продержалось хоть бы 50 лет без ремонта. Лучше было бы вообще не делать, чем делать так. И это не только мое мнение. Внешне — да, все красиво. Но костел под новой крышей течет, подтеки появились полгода назад. Сейчас все недочеты видны только специалистам, но горожанам они тоже будут видны — через некоторое время, когда начнет крошиться кирпич. Сейчас он красный, а скоро может свой цвет потерять. Потому что работы по его очистке проводились не в тот период и не по той технологии. Специалисты вообще утверждают, что завтра красный кирпич будет плакать.

Удручены результатами первой очереди реставрации члены костельного комитета: практически, ни одно из их пожеланий не учтено. Понятно, что здание — памятник архитектуры, но есть ведь новая пристройка советского периода, где можно было внести коррективы, о которых просили люди. А подземный ход из костела в здание плебани, где после реставрации можно просто ногу сломать? И опять-таки главное беспокойство — кирпич. Вот что сказала Елена Францевна Кобяк, член костельного комитета:

— Никогда башни у нас не покрывались инеем в зимний период. Но после того, как пескоструйным методом сняли верхний слой кирпича, башни в определенную погоду стали белеть. У нас и фотографии есть. Значит, в кирпич поступает влага, которая замерзает, и он будет постепенно разрушаться. Это катастрофа! Да вот хотя бы подойдите ближе к стене и потрогайте ее. Видите, от кирпича руки пачкаются? Этого быть категорически не должно, кирпич не должен браться на руки! Значит, его здесь не покрыли пропиткой, которая кирпич консервирует. Не покрыты как следует пропиткой, видимо, и наши башни.

— Мы увидели абсолютную безответственность, необразованность людей, которые взялись за реставрацию уникального объекта. Уровень и качество проектирования никак не соотвествуют уровню этого объекта, — подвел итог Тадеуш Иванович Стружецкий.

Настоятель Красного костела ксендз-магистр Владислав Завальнюк от комментариев отказался:

— Все воочию можно увидеть. Кто хочет, приходит, фотографирует. Я не вмешиваюсь.