Зеленский: Народ Украины аплодирует роспуску Верховной Рады 21 11.06.2019, 11:05

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Владимир Зеленский

Президент Украины выступил на заседании Конституционного Суда.

Решение о роспуске Верховной Рады отвечает букве и духу закона, заявил 11 июня на заседании Конституционного Суда Украины президент Владимир Зеленский, передает gordonua.com.

"Не мне вам объяснять, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады Украины отвечает двум этим критериям", – заявил Зеленский.

Он добавил, что "народ Украины аплодирует роспуску Верховной Рады".

Зеленский выразил надежду, что судьи примут справедливое решение, за которое "не будет стыдно".

"Наша позиция безупречна... Это докажет вам наш представитель Федор Вениславский. А я, с вашего позволения, покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие влияло на судей и решение было принято под давлением", – добавил президент Украины.

10 июня Зеленский так анонсировал свой визит в КСУ: "Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного Суда. Именно так будет, а не наоборот, когда "хозяин" вызывает своих "слуг", своих судей к себе в кабинет".

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине начался избирательный процесс.

Инициатором представления о конституционности указа о роспуске стала группа нардепов из фракции "Народный фронт". Они также призывали своих коллег присоединиться к подписанию этого документа.

Конституционное производство по представлению 62 депутатов Верховной Рады признано КСУ неотложным. Дело рассматривают в форме устного производства.

По словам главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, в Украине нет законодательных оснований для того, чтобы остановить уже начавшийся избирательный процесс.