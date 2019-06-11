Могилевский цыган об отставке Шуневича: Он знал о насилии против народа 11.06.2019, 11:07

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Игорь Шуневич

Фото: ctv.by

Виновных в незаконных действиях против цыган после смерти инспектора ГАИ до сих пор не обнаружили.

Лукашенко 10 июня принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича. Глава силового ведомства запомнился среди прочего и своим заявлением «про абсолютно обоснованное и соответствующее обстоятельствам» массовое задержание могилевских цыган, передает «Радыё Свабода».

Их начали задерживать вечером 16 мая после того, как стало известно об исчезновении могилевского инспектора ГАИ Евгения Потаповича. Точная цифра задержанных остается неизвестной. Сами могилевские цыгане утверждают, что в неволе побывали под 200 человек. Около сотни провели трое суток в изоляторе временного содержания. Задержанным инкриминировалось мелкое хулиганство, но поводом для ареста было расследование дела о похищении и убийстве Потаповича. Позже основной версией смерти Потапович объявили самоубийство.

«Не без его указания так обращались с народом»

Житель могилевского поселке Гребенево, инвалид Александр А. (по его просьбе имя изменено) пробыл под стражей вместе с другими задержанными в актовом зале Октябрьского РОВД более 5 часов. Он говорит, что известие об отставке министра внутренних дел воспринимает «без особой радости», поскольку «виновных в незаконных действиях против цыган, до сих пор не обнаружили». По его мнению без приказа Шуневичу могилевские милиционеры не решились бы на насилие.

«Не без его указания так обращались с народом. Он не мог не знать о насилии против цыган...», - говорит Александр.

«Подбил подчиненных к разжиганию межнациональной розни»

По словам собеседника, вечером 16 мая в поселке хватали в первую очередь мужчин, но в отделе милиции были женщины и несовершеннолетние дети. По его подсчетам, в неволе побывали более 100 цыган из Гребенево.

Собеседник настаивает, что «Шуневич своим приказом подбил подчиненных к разжиганию межнациональной розни».

«Каждый чиновник за свои поступки должен отвечать, а тем более, когда он на такой высокой должности, - отмечает он. - Когда государственный служащий заявляет, что у цыган не стоит просить прощения, то это значит, что остальной народ может воспринимать его слова так будто цыгане не люди».

«У министра нет оснований извиняться перед цыганами»

23 мая Игорь Шуневич подтвердил, что во время расследования сотрудники милиции проверяли версию о причастности к событию представителей цыганской диаспоры. Министр объяснил это необходимостью следствия и сообщением Потаповичa о похищении цыганами. Следствие, однако, установилo, что они не имеют отношения к загадочному исчезновению милиционера.

«У министра нет ни причины, ни оснований просить прощения перед цыганами», - сказал Шуневич, добавив: если прокуратура обнаружит нарушения в задержании, ответят все, в том числе министр.

«Конечно же цыгане боятся. Разве белорусы не живут в страхе?»

4 июня генеральный прокурор Александр Канюк заявил, что от могилевских цыган на незаконные действия милиции жалоб не поступало. Он, однако, признался, что не встречался с цыганами, а только с рабочей группой прокуроров - мол, «мы не стали будоражить людей».

«Что самое интересное, нет ни одной жалобы из цыганской среды, - утверждал Александр Канюк. - Я был неделю назад в Могилеве. Уточнял, как работает группа».

Житель Гребенево Александр объясняет ситуацию с отсутствием жалоб страхом и неграмотностью цыган. По его мнению нежелание учиться - самая главная проблема цыганской среды.

«Конечно же цыгане боятся теперь за детей, самих себя. Все же мы живые люди. Разве белорусы ведут себя как-то иначе? Они ведь тоже в страхе », - говорит собеседник.

По его словам, с давлением со стороны правоохранителей цыгане начали сталкиваться два года назад, когда у них массового начали собирать отпечатки пальцев. Тогда милиционеры обошли каждый цыганский дом по несколько раз.

«Свою операцию они называли профилактикой. Приходили обычно поздно вечером. Всех поднимали. Если у всех в доме были ранее взяты отпечатки пальцев, то проверяли, не скрывается ли кто в сарае, или еще где во дворе. Тогда уже милицией руководил министр, который подал в отставку. Разве он не знал о беззакониях?», - спрашивает в конце разговора Александр.