Куда поехать в июле: необычные курорты в Европе 11.06.2019, 12:38

1,371

Самые интересные направления для летнего отдыха в июле 2019 года.

Июль – лучшее время для отдыха и путешествий. Если вы запланировали отпуск в этом месяце, «Сегодня» предлагает несколько необычных направлений, куда можно поехать в июле 2019 за границу.

Батуми, Грузия

Температура воздуха: 27,5 градусов выше нуля

Температура воды: 25 градусов выше нуля

Tуристы любят Грузию по многим причинам – Черное море, горы, футуристические высотные здания, вкусная кухня, самобытная культура и легендарное гостеприимство местных жителей.

Отдохнуть здесь можно дешевле и намного веселей, чем в распиаренных "ол инклюзивом" Турции или Египте. Кроме того, вас приятно удивят уютные и чистые улички, отремонтированные дороги, танцующие фонтаны, невероятно красивые парки и захватывающая дух вечерняя иллюминация города.

Стоит отметить, что в Батуми разрешено казино, не зря же самый известный курорт Грузии называют Лас-Вегасом на Черном море!

1-5 июля пройдет ArtBatumi, на котором будут петь, танцевать и показывать картины таланты со всего мира.

Будапешт, Венгрия

Температура воздуха: 28 градуса выше нуля.

Температура воды: 23 градуса выше нуля (в Дунае).

Если вы мечтаете увидеть Будапешт, лучше всего ехать 7-13 августа. Ведь именно в это время в столице Венгрии проходит один из самых известных фестивалей Европы – Sziget. Праздник музыки и веселья традиционно (с 1993 года) проводится в районе Обуда (III округ). Кроме красивой музыки разных направлений и жанров, здесь можно просмотреть кинофильмы на свежем воздухе, посетить художественные галереи и современный арт-инсталляции, принять участие в разнообразных развлекательных программах, благотворительных акциях и эко-флешмобах.

Венеция, Италия

Температура воздуха: 29 градусов выше нуля.

Температура воды: 26 градусов выше нуля.

Венеция – это музей под открытым небом. Вам нужно обязательно посетить площадь Сан-Марко, кампанилу собора святого Марка, базилику Сан-Марко и Дворец дожей.

Также вам будет интересно увидеть Грант-канал, галерею Академии, библиотеку Марчиана, музей Коррера, мост Риальто и собор Санта-Мария делла Салюте.

Самое главное, что стоит запомнить – Венеция, как и Париж, стали туристической Меккой. Уже давно разработаны путеводители и карты мест, куда должен пойти каждый, кто туда приезжает. Но настоящую Венецию можно увидеть только на малолюдных улицах далеко от центра. Там еще сохранился покой и атмосфера старинного города, который запомнится вам на всю жизнь.

Наксос, Греция

Температура воздуха: 22–27 градусов выше нуля.

Температура воды: 25 градусов выше нуля.

Остров Наксос – один из самый большой в Кикладском архипелаге. Фишки этого места – белоснежный песок пляжей, прозрачные лазурные воды Эгейского моря, а также очень вкусная местная кухня.

На острове Наксос построено немало античных храмов, средневековых крепостей и замков. Среди самых популярных туристических мест – винокурня Валлиндрас в деревне Халки.

Сплит, Хорватия

Температура воздуха: 22-30 градусов выше нуля.

Температура воды: 24 градуса выше нуля.

Город Сплит – второй по величине город Хорватии, располагающейся в центральной части побережья страны между Задаром и Дубровником. Исторический центр Сплита включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Курорт радует туристов уникальной архитектурой зданий и хорошими мелкогалечными пляжами.

К слову, с 12 по 14 июля здесь пройдет музыкальный фестиваль Ultra Europe. Мероприятие состоится на стадионе "Полюд", где выступят Afrojack, Armin Van Buren, David Guetta и другие звезды электронной музыки. Стоимость трехдневного пропуска на фестиваль – от 169 евро.