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США расширяют военное присутствие в Польше

  • 11.06.2019, 12:42
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Стали известны условия нового соглашения.

В среду, 12 июня, Польша подпишет крупное соглашение с США, которое повысит статус американских войск в Польше до "длительного американского присутствия на польской территории".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Результаты договоренностей оборонных ведомств должны утвердить в Вашингтоне президенты Анджей Дуда и Дональд Трамп.

Примерно 1300 дополнительных американских солдат прибудут в Польшу, и Варшава потратит около 2 миллиардов долларов на модернизацию военной инфраструктуры, которую будут использовать американцы.

Все это должно усилить безопасность Польши и всего региона в условиях российской угрозы. Однако, как отмечает американский аналитический центр Stratfor, усиленное американское присутствие в Польше может привести к ответу россиян.

В прошлом году во время совместной пресс-конференции с Дудой в Вашингтоне президент США Дональд Трамп одобрил предложение Варшавы о выделении $1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Дуда отметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

В настоящее время на территории Польши дислоцируются около 3,5 тысяч американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.


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