Блогера Петрухина оштрафовали за обращение к милиционеру «в назойливой форме» 4 11.06.2019, 12:53

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СЕРГЕЙ ПЕТРУХИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Петрухин намерен привлечь милиционера к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий.

Судья Ленинского районного суда Бреста Александр Семенчук принял решение оштрафовать блогера Сергея Петрухина на 30 базовых величин (765 рублей) за нарушение статьи о "мелком хулиганстве" (17.1 КоАП), пишет правозащитный центр «Весна».

Основанием для составления протокола стало якобы оскорбление заместителя начальника Ленинского РУВД Бреста Николая Самосюка. На суде Самосюк объяснил, чем именно его оскорбил Петрухин. Оказалось, что блогер "в назойливой форме" просил Самосюка, который в тот момент находился при исполнении своих служебных обязанностей, принять заявление об административном правонарушении. Николай Самосюк счел такое поведение Петрухина недопустимыми и вызвал на него ОМОН.

Сергей Петрухин, в свою очередь, на суде заявил, что Самосюк, пользуясь своим служебным положением, использует административный ресурс в личных целях. И поэтому Петрухин намерен привлечь милиционера к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий.

В результате судья Александр Семенчук стал на сторону Николая Самосюка и признал Петрухина виновным в совершении административного правонарушения.

Сергей Петрухин был задержан во время шествия в воскресенье второго июня. На пересечении ул. Советской и Маяковского два человека в камуфляже насильно втолкнули его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. При похищении присутствовал исполняющий обязанности начальника Ленинского РОВД Бреста Николай Самосюк. Позже блогер успел сообщить, что на него был составлен протокол по ст 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), а до суда его поместили в изолятор временного содержания. На следующий день в суде Пятрухин подал ходатайства о возможности ознакомления с материалами дела и о заключении договора с адвокатом. Судья Семенчук их удовлетворил, и суд был перенесен на 10 июня.