Новые фигуранты дела о «грязной» нефти оказались работниками «Транснефти» 11.06.2019, 13:00

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По делу о «грязной» нефти в «Дружбе» были задержаны четыре сотрудника дочернего предприятия «Транснефти».

Новые фигуранты дела о «грязной» нефти, отправленные под домашний арест Самарским районным судом, являются сотрудниками «Транснефти». Об этом РБК сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Все четверо задержанных — Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев — работали в АО «Транснефть Дружба», отметил он.

Демин пояснил, что Дмитрий Никишов — заместитель начальника куйбышевского районного управления нефтепровода «Дружба» по товарно- транспортным операциям, а Роман Якушев — начальник одного из отделов этого управления. Роман Гладков — начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Лопатино», а Владимир Матюхин — инженер этого пункта.