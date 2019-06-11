Майкл О'Нил: Белорусы наверняка надеются взять у нас три очка 11.06.2019, 13:09

Майкл О'Нил

Главный тренер сборной Северной Ирландии поделился мнением о предстоящей игре против Беларуси.

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил выразил надежду, что в матче с белорусами одержит четвертую подряд победу в отборе на чемпионат Европы-2020, передает pressball.by.

- Последний раз ваша команда побеждала в двух подряд выездных матчах в 1993 году, одолев сборные Латвии и Литвы. Насколько для вас важно повторить то достижение?

- В 1993-м мы играли в это же время года, в конце сезона. Латвийцы и литовцы тогда проводили дебютную отборочную кампанию. Это были сложные матчи, но и сейчас впереди непростой поединок в Беларуси. Но очень хотим иметь в активе 12 очков после четырех туров. В дополнительной мотивации парни не нуждаются.

- Что думаете о белорусах? Смотрели ли их встречу с немцами?

- Да, мы послали на эту игру наблюдателя, который подготовил хороший отчет. Знаю, что в сборной Беларуси произошли определенные изменения. Возможно, она уже думает о плей-офф Лиги наций и потихоньку готовится к нему. В Белфасте было непросто — мы вроде держали матч под контролем и открыли счет, но гости забили ответный мяч. Однако наша команда боролась до последнего и вырвала победу. Как и эстонцы, белорусы наверняка надеются взять у нас три очка, поэтому будет очень трудно. У них есть талантливые игроки, их сезон в разгаре. Но в ментальном плане у нас есть преимущество, так как мы в прошлом матче победили.

- Если возьмете в Борисове три очка, то одержите четвертую победу подряд в отборочном турнире — историческое достижение для сборной Северной Ирландии. Это как-то довлеет над вами?

- Такие серии всегда приятны, но главным считаем другое. Победа в Борисове будет означать, что реальные шансы сохранятся до последних матчей квалификации. Мы изначально нацеливались на то, чтобы не терять очков в поединках с белорусами и эстонцами — исходим из того, что конкуренты из Германии и Голландии тоже их не потеряют. Нам надо оказывать на них давление, особенно на голландцев.