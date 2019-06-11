Лукашенко нашел замену задержанному Андрею Втюрину 4 11.06.2019, 13:31

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Александр Рахманов

Диктатор назначил нового заместителя секретаря Совбеза.

Заместителем секретаря Совета безопасности назначен 42-летний Александр Рахманов. Ранее он являлся начальником управления Следственного комитета по Брестской области.

Должность в Совете безопасности освободилось после задержания Андрея Втюрина, пишет nn.by.

Александр Рахманов родился 25 июля 1976 года в Лиозно Витебской области. Окончил БГУ по специальности «правоведение» (1998).

В 1998—2000 работал в Витебске в отделе по борьбе с организованной преступностью, в 2000—2004 — в прокуратуре Брестской области. Позже продолжил карьеру в милиции, где осуществлял ведомственный контроль за расследованием уголовных дел. Последняя должность в системе МВД — заместитель начальника УВД Брестского облисполкома, начальник предварительного расследования.

В 2007—2012 работал в Совете безопасности, где занимался разработкой законодательства.

В 2012—2017 возглавлял брестское управление Следственного комитета.