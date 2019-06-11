Лукашенко - Караеву: Не надо, как вот произошло с цыганами 11.06.2019, 13:35

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Диктатор посоветовал новому главе МВД быть ближе к людям.

Александр Лукашенко подчеркивает важность справедливого отношения к людям, особенно со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил сегодня, назначая Юрия Караева на должность главы МВД, пишет БелТА.

Диктатор посоветовал министру быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах. «Не надо, как вот произошло с цыганами, - Наталья Ивановна (Кочанова) ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться», - сказал он.

Он отметил, что если зафиксировано какое-то правонарушение или преступление, то в первую очередь отрабатываются лица, которые ранее совершали подобное. «Если вы где-то нарушали, есть список. У каждого отдела милиции есть список», - пояснил Лукашенко.

«Переборщили. Увидели, что они не виноваты. Так пойдите и просто извинитесь перед ними, — сказал Лукашенко. — И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось - извинись».

«Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека», — резюмировал Лукашенко.