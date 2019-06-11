Уильям Аккамбре: Хочу посмотреть сериал «Чернобыль», чтобы получить более полное представление о Беларуси 1 11.06.2019, 14:34

Новичок БГК рассказал, что во Франции сейчас все обсуждают нашумевший сериал.

Новичок БГК им. Мешкова, олимпийский чемпион-2012 в составе сборной Франции Уильям Аккамбре рассказал о карьерных достижениях и увлечениях.

- Ваши родные Канны известны кинофестивалем. Вас можно назвать киноманом?

– Пожалуй, да. Много смотрю телевизор, разные фильмы. Любимые — «Властелин колец», «Бэтмен». Обожаю фантастику.

- А сериал «Чернобыль» смотрели?

– Пока нет, но надо бы глянуть. Во Франции все сейчас только и говорят об этом фильме. Мне уже стало интересно.

- Беларусь ведь сильно пострадала от чернобыльской аварии…

– Честно говоря, я не очень много знаю об этом. Вот и хочу посмотреть сериал, чтобы получить более полное представление, — цитирует Аккамбре «Прессбол» со ссылкой на Parimatch.