Знакомый Подобеда, Павлюченко и Втюрина: что известно о новом министре внутренних дел 16 11.06.2019, 14:58

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Дмитрий Павличенко (слева) и Юрий Караев

Журналисты собрали информацию о Юрии Караеве.

Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева. До последнего времени он работал в должности заместителя министра внутренних дел – командующего внутренними войсками МВД РБ, сообщает «Белсат».

Традиционно министром внутренних дел стал уроженец не Беларуси, а одной из стран бывшего СССР. Юрий Хаджимуратович Караев родился 21 июня 1966 года в столице Северной Осетии городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

Юрий Караев закончил Саратовский военный институт внутренних войск МВД РФ в 1987 году. В 1996 году он окончил Академию генштаба имени Фрунзе.

Знакомство с Подобедом, Павлюченко и Втюриным

До перевода в Минск Караев возглавлял воинскую часть 5527 в Бобруйске, потом 5525 в Гомеле. Эти части являются милицейскими батальоном и бригадой.

С 2008 года Юрий Хаджимуратович стал преемником Подобеда в должности командира Минского спецназа, но через три месяца после этого назначения его переводят в часть 3214 в Уручье, которую ранее возглавлял Дмитрий Павлюченко. Здесь Юрий Караев познакомился и с бывшим руководителем службы охраны Лукашенко Андреем Втюриным, который сейчас за решеткой. Оказалось, что Караев окончил то же учебное заведение, что и начальник службы охраны Лукашенко, один из самых таинственных отечественных силовиков Андрей Втюрин — оба окончили Саратовское военно-командное училище. Караев в 1987 году, а Втюрин — в 1992. Позже их пути пересеклись в воинской части 3214. Вместе прошли испытания на право ношения крапового берета. Известен снимок, на котором наверняка запечатлены и Караев, и Втюрин. Правда, непросто их идентифицировать.

Работа в министерстве

В 2009 году Караев занял должность первого заместителя начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД Беларуси. А в декабре 2012 года стал руководить внутренними войсками.

Юрий Караев часто дежурил на так называемых «прямых линиях», которые проводит МВД. Комментировал и острые темы.

В силовых кругах отмечается, что с Игорем Шуневичем Караев имел дружеские отношения.