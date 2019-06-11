Дмитрий Бондаренко: Отставка главы МВД Беларуси – это продолжение дела Втюрина 14 11.06.2019, 15:37

8,584

Игорь Шуневич

Безопасность Лукашенко весьма иллюзорна.

Об этом сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя отставку Игоря Шуневича с поста главы МВД Беларуси.

- Что, по вашему мнению, означает эта отставка?

- Эта отставка, несомненно, является продолжением дела Втюрина. Диктатор панически боится различных заговоров. И он, и его старший сын Виктор делают все, чтобы обезопасить «семью» и ее бизнес-интересы. Поэтому происходит постоянная перетряска силовиков.

Но дело Втюрина – это не рядовой факт. Информация, которая появлялась в медиа, свидетельствовала о том, что этот заговор имел место.

Мы не знаем, какие показания дает Андрей Втюрин в тюрьме КГБ. Возможно, он рассказал о Шуневиче много интересного. Поэтому и последовала его отставка.

Публично сказать о том, что имел место заговор, Лукашенко не может: для населения это было бы шоком.

Поэтому это будет делаться постепенно: люди, подозреваемые в заговоре, будут отходить от власти. Наверное, Шуневич обладает определенным запасом компромата на семейство Лукашенко, поэтому, может быть, он останется в живых.

Но последуют еще отставки силовиков. Этот прогноз я делал сразу после ареста экс-главы службы безопасности Лукашенко Андрея Втюрина.

- Будет ли Шуневич арестован, как Втюрин, или, наоборот, переведен на новую должность – куда-нибудь в Совбез, например?

- Мы уже слышали заявление Лукашенко: для него Совбез не является главным органом. Для него главным органом является Служба собственной безопасности.

Втюрин потерял доверие очень давно, но его вынуждены были выдвинуть на должность в Совбез – и это стало первым шагом к аресту.

Лукашенковская система не нова, это сталинская система. Мы знаем из истории, что при Сталине человек сначала переходил на другой пост, и даже на повышение – а потом оказывался в тюрьме.

Будет ли жив физически Шуневич и останется ли он на свободе, будет зависеть от того, насколько он подготовился к моменту: насколько обладает компроматом, где этот компромат находится и будет ли опубликован в случае его ареста.

Второй важный момент: мы должны понимать, что слуги Лукашенко одновременно являются и сотрудниками российских спецслужб. Этот фактор тоже нельзя игнорировать – насколько Россия готова «вписаться» и выступить в поддержку того или иного белорусского силовика, насколько он важен для Путина. Лукашенко это игнорировать не может.

Происходит своего рода борьба интересов и влияний, цена которой – жизни и свободы многих силовиков. Эта борьба страшная и непубличная, люди мало о ней знают.

Во время моей относительно короткой отсидки после Площади-2010, я видел, сколько на самом деле арестовано силовиков из самых различных ведомств. А этой информации ни в каких СМИ не было. И сейчас мы не знаем, сколько реально людей было арестовано по делу Втюрина.

- Буквально недавно стало известно о назначении Лукашенко нового главы МВД – уроженца Северной Осетии Юрия Караева. Как вы прокомментируете это назначение?

- Лукашенко абсолютно не может доверять белорусам. Он пытается опираться на наемников, которые, как он считает, преданы лично ему. Но эти же люди в не меньшей степени преданы и Путину.

Поэтому это все равно дает «отставленный эффект». Безопасность Лукашенко – весьма иллюзорна. Путин будет принимать решение, жить Лукашенко или нет. Потому что у него достаточно агентуры в белорусских спецслужбах. У него достаточно идейно преданных людей, которые смогут выполнить приказ из Кремля по физическому устранению или по аресту белорусского сатрапа.