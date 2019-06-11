Кризис в Молдове: почему Украина должна помочь 2 Богдан Яременко

11.06.2019, 15:44

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БОГДАН ЯРЕМЕНКО

Ситуация может привести или к хаотизации Молдовы, или к усилению влияния России.

Украине нужна более активная позиция в урегулировании кризиса в Молдове.

Формальная реакция, заявление МИД — есть. Ее следует поддержать. Есть решение СНБО об определенной подготовке на собственной территории. То есть переходный период передачи власти — интересно, что он начался не перед инаугурацией, а после — не помешал Украине проявить себя.

Но речь о соседней стране, где развитие нынешнего кризиса может привести или к хаотизации Молдовы, или к усилению влияния России. Ни того, ни другого Украине не нужно априори.

Дальнейшее обострение внутриполитической жизни в Молдове — это продолжение окружения Украины поясом нестабильности. Усиление российского влияния — тот же результат. Следствием будет ситуация, при которой Украина будет вынуждена надолго распылять и так невпечатляющие оборонные и безопасностные ресурсы, чтобы перекрыть все направления угрозы.

Это указывает на необходимость действовать более решительно и настойчиво.

В частности, безопасностные приготовления должны подчеркнуть нашу готовность, в случае обращения, прийти на помощь Молдове. Кнутом должен быть план экономического, политического и военного реагирования на случай изменения Молдовой курса на интеграцию в ЕС и сотрудничество с НАТО.

Политические приготовления (в условиях отсутствия посла) должны включать командировки в соседнее государство специального уполномоченного президента Украины с мандатом на консультации со всеми сторонами противостояния, а также всеми внешними партнерами с целью урегулирования ситуации и поиска политического решения кризиса.

Предоставление территории Украины и медиация переговоров — это недостаточный минимум возможных предложений со стороны Украины. А действовать быстро и решительно сегодня — это сэкономить деньги завтра.

Богдан Яременко, Facebook