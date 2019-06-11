Иван Караичев: Помните, сколько бело-красно-белых флагов было на трибунах? 2 11.06.2019, 15:52

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Пиарщик и публицист прокомментировал атмосферу на трибунах во время матча Беларусь — Германия.

Пиарщик и публицист Иван Караичев прокомментировал атмосферу на трибунах "Борисов-Арены" во время матча евроотбора Беларусь — Германия (0:2).

- Совершенно понятно, что часть болельщиков хотела бы поднять над трибунами исторические символы. Не дают, и не в этой колонке напоминать о причинах. Прошлую атрибутику запретили — а с нынешней что? Кто видел отрывки с эпичной виктории над голландцами на "Динамо" в 1995-м? Помните, сколько бело-красно-белых флагов было на трибунах? Прошло более 20 лет, и что? Сколько сегодня мы видим красно-зеленой атрибутики на трибунах, принесенной по доброй воле? Реально ведь немного. И здесь мы видим кризис госидеологии. Мало назначить на крупные предприятия работников бывшей КПСС в качестве замдиректора по идеологии, мало делать заклинания через ограниченное количество информационных каналов. Важно научить идеологов и пропагандистов работать профессионально и, что самое главное, от души. А иначе, как в поговорке, что бы ты ни делал — получается автомат Калашникова.

Сборной тяжело. Игроки не являются рекламой. Тренер — тем более. Думаете, любители спорта и так придут по инерции, из любви к спорту, как в 1989 году? Без рекламы, без харизмы. Так они и тогда не приходили. В том, что часть трибун "Борисов-Арены" в прошедшую субботу болела за немцев, есть немалая вина сегодняшних идеологов, их скудного арсенала. И здесь я хотел бы вспомнить прекрасную идею с "Белыми крылами". Она ведь на самом деле прекрасная, с какой стороны ни посмотри: классик отечественной литературы, интересное мифотворчество, возможность единения. Но нет. Сначала идею развалили уже со стадии презентации, затем просто заглушили в череде внутренних битв с Сергеем Сафарьяном и его соратниками. А ведь "Белые крылы" как центральная идея поддержки сборной, пожалуй, очень пригодились бы сегодня.

Давайте немедленно возрождать хоть что-то национальное или хотя бы качественно реанимировать подход с "Белыми крылами". Иначе за сборную 11 июня и в другие дни матчей болеть будет буквально некому. И помните: просто любители спорта сегодня сами из любви к спорту ходят редеющей толпой. За болельщика надо бороться. В том числе и национальной сборной, — написал Караичев на tut.by.