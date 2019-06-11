Навальный выложил видео о том, кто заказал журналиста Голунова 4 11.06.2019, 15:57

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Алексей Навальный

Российский оппозицинер опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве.

Большая часть ролика посвящена тому, как ФСБ связана с «похоронной мафией», о которой писал Голунов прямо перед арестом.

«Я думаю, этот случай, когда писать пафосное вступление и рассказывать, что произошло, не имеет смысла. Вы и так все знаете. Журналиста Голунова заказали, — отмечает в своем расследовании Алексей Навальный. — Кто-то это решил и почти провернул операцию, в результате которой Иван мог загреметь на 20 лет в колонию.

Кто мог это сделать? Кто обладает достаточным ресурсом, чтобы организовать такое преследование? За эти дни мы прочитали много версий: что это могли быть московские чиновники, или московские подрядчики, или похоронная мафия, или спецслужбы, ее крышующие. Сам Голунов из-за решетки указывал именно на последний вариант. Говорил, что ему угрожали.

Мы сели и внимательно изучили, кто же те люди, которые по превалирующим версиям «заказали» Ивана. Изучили, удивились и решили, что вам будет интересно тоже.

Суть — преследования Голунова связаны с его неопубликованным расследованием о спайке московского ФСБ и ГУП «Ритуал». Похоронной мафии, давайте называть вещи своими именами.

В статье указаны имена двух ФСБшников — генерала-полковника Алексея Дорофеева и его помощника подполковника Марата Медоева.

Я ни разу ни об одном из них не слышал, разумеется. Но просто из интереса мы начали смотреть, что там с ними и к чему, и накопали шикарную историю про одного из них. Подполковника Медоева.

Даже если бы дела Голунова не было, даже если бы не было никаких намеков на крышевание ритуальных услуг, Медоев реально заслуживает отдельного длинного фильма. Он из семьи, которая полностью состоит из ФСБшников и чиновников, но при этом только недвижимости мы нашли на почти миллиард рублей. А еще раскопали, на чем они зарабатывают, как связаны с Собяниным и мэрией и еще много чего интересного».