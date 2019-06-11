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Новым министром здравоохранения стал главный онколог Минска

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  • 11.06.2019, 16:34
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Владимир Караник
Фото: kp.by

Прежний министр Валерий Малашко проработал в должности чуть более двух лет.

В Беларуси продолжаются кадровые перестановки. Так, 11 июня пост министра здравоохранения покинул Валерий Малашко. В тот же день Александр Лукашенко назначил нового главу ведомства. Им стал Владимир Караник, который с 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера, передает БелТА

Известно, что Владимир Караник родился в 1973 году в Гродно. Он окончил Гродненский государственный медицинский институт. С 1996 по 2011 год работал на различных должностях в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, был врачом-стажером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником отделения торакальной онкопатологии, торакальным хирургом (заведующим) РНПЦ.

Напомним, прежний министр здравоохранения Валерий Малашко был назначен на должность в январе 2017-го. На время его нахождения в этой должности пришлись громкие задержания известных медиков.


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