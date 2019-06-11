Белорус попал в топ-10 лучших защитников предстоящего драфта НХЛ 11.06.2019, 16:54

Владислав Колячонок

Драфт НХЛ пройдет 21-22 июня в Ванкувере.

Хоккейный обозреватель Майк Морреаль опубликовал на официальном сайте НХЛ материал, посвященный лучшим защитникам предстоящего драфта — топ-10, по его мнению, замыкает белорус Владислав Колячонок.

"Несмотря на то, что в этом году подобрался пул элитных форвардов, не удивляйтесь, если в первом раунде будут выбраны до 10 игроков обороны, — пишет Морреаль. — Особенно впечатляет группа защитников из Европы во главе со шведами Виктором Седерстремом, Филипом Бробергом и Тобиасом Бьернфутом, а также финном Вилле Хейнолой, каждый из которых достоин быть выбранным в числе 31 хоккеиста в первом раунде".

Десятку Морреаля возглавляет Боуэн Байрэм из "Ванкувера" (WHL), которому прогнозируют попадание в пять первых пиков драфта.

В 2018 году, напоминает автор, на ярмарке НХЛ было выбрано 70 защитников, в том числе 14 — в первом раунде.

В минувшем сезоне Колячонок выступал в OHL за "Лондон" и "Флинт". В 54 матчах набрал 30 (4+26) очков и был включен в первую символическую сборную лучших новичков чемпионата, — напоминает hockey.by. Драфт НХЛ пройдет 21-22 июня в Ванкувере.