В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина из Эквадора 15 11.06.2019, 17:15

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Большая партия наркотика была обнаружена в контейнере с рыбными консервами.

Таможенники изъяли в петербургском морском порту около 400 кг кокаина стоимостью приблизительно 4,5 млрд росс. руб. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

Большая партия наркотика была обнаружена в контейнере с рыбными консервами из Эквадора. По слова правоохранителей, изъято более 2,5 млн доз наркотика.

«При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с кокаином», — следует из сообщения пресс-службы таможни.

Специальное химическое исследование подтвердило, что обнаруженное вещество — это кокаин.