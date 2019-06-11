Вильфанд: Ликвидация Белгидромета может иметь тяжелые последствия для Беларуси 23 11.06.2019, 17:06

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Роман Вильфанд

Фото: РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ раскритиковал заявление Лукашенко.

Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд заявил, что ликвидация белорусского Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), которой пригрозил Лукашенко, негативно скажется на прогнозах погоды в самой Беларуси, России и Европе, передает interfax.by.

"Гидрометслужба - это атрибут государственности, такой же, как армия, например. Без гидрометслужбы в современном мире не может быть государства. Ликвидация Белгидромета будет иметь очень тяжелые последствия для Беларуси", - сказал Вильфанд.

Он напомнил, что в мире принято правило, что только национальная гидрометслужба (в Беларуси - Белгидромет) может выпускать штормовые предупреждения по стране. В международной практике это называется single official voice - "единственный официальный голос". Другая привилегия национальной гидрометеослужбы - возможность обмена данными о погоде со всеми странами в обмен на данные со своей территории, сказал Вильфанд. Такое сотрудничество организовано в рамках Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Ликвидация Белгидромета приведет к тому, что Беларусь выпадет из международного обмена и не сможет выпускать точные прогнозы. С другой стороны, это лишит Россию и Европу важных данных наблюдений с территории Беларуси, что, в конечном итоге, ударит по всем, заметил метеоролог.

Вильфанд при этом выразил уверенность в профессионализме белорусских коллег, усомнившись в утверждении о том, что достоверность прогнозов Белгидромета составляет "в лучшем случае 50-70%". "Прогноз погоды сейчас таков, что на ближайшие сутки точность прогноза составляет не менее 90% - а у белорусских коллег, я думаю, около 92-94%. Мне сложно комментировать эти слова (про 50-70%) - это просто не так с профессиональной точки зрения", - сказал Вильфанд.

Ранее во вторник Лукашенко заявил, что готов "разогнать" республиканский центр по гидрометеорологии. "С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - сказал Лукашенко.