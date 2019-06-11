Киев в Гааге обвинил РФ в краже природного газа в Черном море 11.06.2019, 17:50

Елена Зеркаль

Фото: УНИАН

С 2014 года Россия украла у Украины более девяти миллиардов кубометров природного газа.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время слушаний в Гааге заявила, что Россия с 2014 года незаконно добывает украинский природный газ в пределах шельфа Черного моря, передает УНИАН.

«Россия разворовывает наши энергоресурсы в пределах наших прав на морских просторах», — заявила она.

По ее словам, с 2014 года с украинского шельфа в Черном море Россия незаконно добыла более 9 млрд кубометров природного газа. Кроме того, Москва притесняет суда, которые направляются в украинские порты через Керченский пролив, и не пускает украинских рыбаков «в воды, в которых они всегда ловили рыбу».

«Эти нарушения представляют в своей совокупности абсолютное пренебрежение к международному морскому праву со стороны России», — подчеркнула Зеркаль.

С 10 по 14 июня на слушаниях в Международном суде Гааги по Морскому праву рассматривается дело Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Дело было инициировано Киевом в 2016 году.