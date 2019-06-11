ВВС Британии перехватили два самолета РФ возле Эстонии 2 11.06.2019, 18:10

Фото: Министерство обороны Британии

Это уже шестой инцидент с мая этого года.

Российские военно-транспортные самолеты АН-24 Антонов летели в международном воздушном пространстве с юга недалеко от Эстонии

Истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании, базирующиеся в Эстонии, подняли для перехвата двух российских транспортных самолетов. Об этом сообщается на сайте британского правительства, передает liga.net.

"Работая в партнерстве с эстонскими властями, это была обычная миссия полиции воздушного пространства НАТО для отряда Typhoon", - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что это уже шестой инцидент с мая этого года.

По словам главного пилота эскадрильи, они пытались перехватить российские военно-транспортные самолеты АН-24 Антонов, которые летели в международном воздушном пространстве с юга недалеко от Эстонии и приблизились непосредственно к воздушному пространству этой страны.