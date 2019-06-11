Какой напиток лучше пить в жару? 11.06.2019, 18:30

Врачи поделились советом.

Чтобы избежать обезвоживания и потери важных минералов, идеальным напитком врачи назвали разбавленный напополам с водой яблочный сок, передает aif.ru.

Обезвоживание, вызванное сильным потовыделением в жару, может нарушить водно-солевой баланс в организме, а это может привести к артериальной гипертонии и нарушениям обменных процессов. Утолить жажду поможет простая чистая вода. А разбавленный яблочный сок работает ещё лучше, так как быстро восполняет потерю солей.

Как показали исследования, этот эликсир здоровья оказался на 17% эффективнее, чем специальные электролитные растворы для регидратации, которые врачи назначают при кишечных инфекциях (для восполнения потери электролитов). В яблочном соке много калия (примерно 20% от суточной нормы), который отвечает за водно-солевой баланс в организме. Но поскольку в соках очень много сахара, их нужно разбавлять водой. Как минимум вполовину. Лучше пить кислые соки – апельсиновый, грейпфрутовый или ягодные морсы. Их органические кислоты способствуют поддержанию кислотного баланса в организме.