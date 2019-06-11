Tiscali: Россия на пути к экологической катастрофе 11.06.2019, 18:41

Через 15 лет Россия может потерять свои зеленые легкие.

Россия столкнулась с серьезными экологическими проблемами. Некоторые обострились настолько, что привели к политическим разногласиям между обществом и правительством. На протяжении последних 15 лет россияне протестуют против мусорных свалок так решительно, что в проблему смердящей горы в Подмосковье пришлось вмешаться самому президенту Путину, пишет чешское издание Tiscali (перевод - inosmi.ru).

Зато в Архангельскую область на севере России, подальше от взора Путина, вывозятся тонны столичного мусора. Недавно там произошло столкновение между экологическими активистами и подразделениями ОМОНа. В результате несколько человек были ранены.

Вдали от Москвы люди ведут неравный бой за леса с правительством и стереотипами. В России по-прежнему преобладает убеждение из школьных учебников о том, что она — самая богатая лесами страна. Якобы почти четверть всех лесов мира приходится на Россию. Но постепенно лесное богатство энергетической державы истощается из-за деятельности человека.

По данным Всемирного фонда дикой природы, Россия в последнее время ежегодно теряет до полумиллиона гектаров лесов. Для сравнения: площадь чешских лесов составляет приблизительно 2,7 миллионов гектаров.

Как отмечает директор Института леса Российской академии наук Александр Онучин, российские леса все чаще страдают от пожаров, эпидемий вредителей, а также нерациональной заготовки древесины. «Уже сегодня в Сибири мы испытываем нехватку лесных площадей. Как мне кажется, нам их хватит только на ближайшие 15 лет», — предупреждает российский ученый.

Древесина, как нефть

Природные богатства Сибири истребляются так же активно, как запасы нефти и газа. Об этом говорит руководитель лесного отдела российского отделения «Гринпис» Алексей Ярошенко.

«Российский закон о лесах от 2006 года основан на концепции „покорения лесов". То есть леса используются как источник древесины. Фактически наше лесное хозяйство относится не к сельскому хозяйству, а к промышленности», — заявил порталу «Тисцали» российский эколог.

От также отметил, что вопросы вызывают лесозаготовки не только в лесах Сибири. Звуки бензопил раздаются по всей России. Наиболее активная вырубка деревьев, по словам экспертов, ведется на северо-западе европейской части России, на юге Восточной Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, в последних двух регионах леса также регулярно истребляют крупные пожары.

«Отношение к лесам просто как к источнику древесины объясняется, прежде всего, повсеместно укоренившейся ложью. На бумаге у нас очень много лесов, лесные ресурсы почти бесконечны, а потери невелики. Таким образом, создается впечатление, что леса не нужно специально выращивать, инвестировать в них силы и деньги. Можно просто ими пользоваться и эксплуатировать их», — объяснил Ярошенко.

Глава лесного отдела российского «Гринписа» отметил, что проблема не в самих лесозаготовках, а в их нерациональности. Древесина для лесной промышленности не выращивается на ранее вырубленных лесных участках, а берется в природных и первозданных лесах. «Если лесная экономика работает неправильно, запасы ценных пород древесины восстанавливаются очень медленно. Это заставляет лесорубов заходить глубже в девственную тайгу или вырубать редкие породы деревьев. И именно это угрожает последним остаткам природных лесов, в особенности если там растут редкие хвойные породы», — сказал Ярошенко

Кроме того, вырубка заповедных лесов часто сопровождается пожарами, которые приводят к скорому уничтожению лесов. «Пожары случаются более интенсивные, чем раньше, и лесозаготовки ведутся более активно, что часто влечет катастрофические последствия. Например, в Байкальском регионе эта проблема стоит особенно остро», — так Ярошенко описал ситуацию.

Везде — рука китайцев

Хотя официально Россия экспортирует лишь небольшую часть заготовленной древесины, большую часть экспорта поглощает соседний Китай. Он является главным импортером необработанной древесины из российских лесов: на него приходится 66% зарубежных поставок. На втором месте стоит Финляндия, а затем следуют Швеция, Казахстан и Япония. За прошедший год Россия поставила китайским соседям не менее 13 миллионов кубометров необработанной древесины.

Китайской промышленности требуется невероятное количество древесины. Китай импортирует ее буквально со всего мира: либо совершенно легально (например из Новой Зеландии и Соединенных Штатов), либо незаконно, пользуясь коррупционными схемами. Китайские компании приложили руку к тому, что исчезают южноамериканские девственные леса и реликтовые леса в Африке и Тихоокеанском регионе. По некоторым оценкам, из-за интенсивной вырубки и экспорта древесины в Китай на Саламоновых островах через 20 лет не останется ни одного дерева.

Осенью прошлого года Москва начала бить тревогу. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин пригрозил остановкой экспорта древесины в Китай. Выступая в российском Сенате, он заявил, что предложил китайским партнерам инвестировать в восстановление российских лесов. «Если вам нужна древесина, то восстановите наши леса», — якобы сказал тогда министр китайцам. Его поддержала глава верхней палаты российского парламента, которая в середине февраля предложила ввести временное эмбарго на экспорт древесины за рубеж.

Российское правительство не остановило экспорт древесины, однако в ближайшие годы снизит экспортные квоты, повысив при этом пошлины. Данные меры должны постепенно ограничить экспорт необработанной древесины.

«Китай — крупнейший покупатель российской лесной продукции и крупнейший иностранных инвестор, вкладывающий в российское лесное хозяйство. Китай закупает древесину, целлюлозу, пиломатериалы, а также целые лесозаготовительные предприятия (даже те, которые продают свою продукцию китайцам). Если фирма, заготавливающая древесину, принадлежит китайским владельцам, то в лесу, как правило, все равно работают местные жители и российские специалисты», — рассказал Ярошенко.

Эколог подчеркнул, что китайский спрос на древесину, как и инвестиции в российскую лесную промышленность, ускоряют вырубку российских лесов. Однако она ведется по российским правилам и с санкции российских властей. «Вырубка российской тайги российскими и китайскими компаниями практически ничем не отличается», — сказал эксперт.

Он также добавил, что органы власти на всех уровнях, местном и федеральном, положительно смотрят на рост объемов лесозаготовок. А вот их интерес к защите лесов значительно меньше.

Война за лес

«Человек начинает защищаться, столкнувшись с угрозой. Как наши предки решились встать на защиту родины во Второй мировой войне? То же касается и нас. Уничтожение тайги означает нанесение вреда климату, а значит, и угрозу нашей жизни», — заявила в интервью «Тисцали» Юлия Попова, активистка движения «Защитим томскую тайгу».

Организация возникла в прошлом году и насчитывает несколько десятков членов. Жители сибирского региона решили объединить свои силы, когда местные власти сдали в аренду часть тайги китайскому бизнесмену. Активисты хотят помешать варварской вырубке сибирских лесов.

«Ситуация вокруг лесозаготовок ухудшается. Наши власти видят в лесах только источник древесины. Некоторые места Томской области уже буквально голые. Я скажу прямо: мы на грани катастрофы. Происходят резкие климатические изменения. Образуются ураганы, а летом мы стали страдать от резких перепадов температур (от минусовых до очень высоких) на протяжении двух месяцев. А ведь на экосистему нашей тайги влияет не только наш регион, но и значительно большая территория», — разъяснила Попова.

По ее мнению, российские власти с готовностью сдают в аренду участки китайским компаниям. «Угрозу представляют, прежде всего, китайцы. Проблема в их случае состоит в том, что они берут в аренду огромные участки и поэтому наносят огромный ущерб», — поделилась мнением активистка.

Сибирские активисты уже одержали важную победу над государственной властью. «Наше движение добилось отмены договора с одной китайской компанией. Из-за подозрений в коррупции был уволен и взят под стражу начальник отдела лесного хозяйства Томской области. Мы заставили Москву признать, что существует огромная проблема вырубки лесов и ее необходимо решать», — добавила Юлия Попова.