Спрос россиян на недвижимость на Кипре ради гражданства вырос на 40% 3 11.06.2019, 19:15

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Граждане России пытались успеть получить гражданство Кипра по старой схеме.

Спрос россиян на кипрскую недвижимость, покупка которой позволяла претендовать на гражданство этой страны, вырос за первый квартал 2019 года на 40%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Prian.ru.

Граждане России пытались успеть получить гражданство Кипра по старой схеме, так как с 15 мая в государстве вступили в силу поправки к программе "гражданство за инвестиции в недвижимость". По новым правилам к базовому вложению в недвижимое имущество в 2 миллиона евро теперь полагается обязательный вклад в 75 тысяч евро в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития.

Пик интереса россиян к кипрской недвижимости пришёлся на апрель: сделок по ней было зарегистрировано на 61% больше, чем годом ранее. За один месяц гражданами России было подписано более тысячи договоров, что является рекордным числом с сентября 2008 года. В связи с этим индекс цен на жилую недвижимость на Кипре вырос от полутора до девяти процентов – в зависимости от того, в каком городе она расположена.

В 2017 году кипрское гражданство путем инвестиций получили 5520 человек. Почти четверть из них были гражданами России.

В апреле этого года социологическое исследование Gallup показало, что каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать при появлении такой возможности. Среди граждан России в возрасте до 49 лет доля желающих переехать достигла 44 процентов и оказалась самой высокой с начала исследований в 2007 году.

Ранее издание "Проект" опубликовало исследование, согласно которому власти в шесть раз занижают число уехавших из России. Журналисты сравнили данные Росстата за 2017 год со статистикой принимающих стран и выяснили, что Россия занимает третье место в мире по общему числу эмигрировавших. Только по оценке Росстата, за третий срок президентства Владимира Путина из страны уехали 1 миллион 700 тысяч человек.