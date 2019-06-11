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Вакарчук рассказал, какой закон должен отменить Зеленский

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  • 11.06.2019, 19:37
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Святослав Вакарчук

Лидер украинской партии «Голос» дал совет нынешнему президенту Украины.

Украинская партия "Голос" в случае прохождения в Верховную Раду будет добиваться отмены мажоритарной избирательной системы в Украине.

Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает "Украинская правда".

Святослав Вакарчук рассказал, что по списку партии "Голос" в парламент идут кандидаты, которые не были депутатами ранее. В то же время, кандидаты, которые были или являются депутатами, которые разделяют ценности и принципы партии "Голос", получат поддержку политсилы на выборах по мажоритарным округам.

Вакарчук исключил, что партия по такому же принципу пойдет и на следующие выборы. Он выразил уверенность, что действующий закон о выборах будет изменен.

"Партия" Голос "сделает все, как только придет к власти, чтобы мажоритарка как позорное явление исчезла навсегда из истории. Я считаю, что и сегодня нынешняя власть, в том числе президент, должен был сделать все для того, чтобы этот парламент заставить отменить этот закон. Потому что это коррупция, это рассадник тотальной безответственности", - заявил он.


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