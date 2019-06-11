Пять самых абсурдных вещей, случившихся c российским интернетом 11.06.2019, 20:35

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Интернет стал по сути единственной альтернативой государственной пропаганде.

C распространением интернета пару десятков лет назад, многие страны в мире начали его регулировать на законодательном уровне и искать инструменты управления этим бесконечным потоком информации. Некоторые государства научились защищать интеллектуальную собственность своих граждан в сети, контролировать безопасность финансовых операций, предупреждать преступления и правонарушения и т. д., сообщает "Новое время".

В странах с меньшим уровнем демократии регулирование интернета, наоборот, сводилось к запрету любой информации, которая противоречит официальной позиции власти или содержит критику ее действий. Самый яркий пример — китайский проект «Золотой щит», который внедрили в начале 2000-х, и из-за которого в стране недоступны большинство мировых онлайн-сервисов, включая соцсети, видеохостинги, мессенджеры, СМИ и прочие открытые информационные ресурсы.

Подобную систему уже несколько лет пытаются запустить и в России, ввиду того, что интернет стал по сути единственной альтернативой государственной пропаганде. Отдельные новые законы стали эффективными (с позиции власти, конечно), и у фанатов Геббельса из Государственной думы появилось полное право привлекать к уголовной ответственности за лайки и репосты.

Конечно, с технической точки зрения, инструменты ограничения интернета в России до сих пор остаются похожими на палку и камень из палеолита в эпоху VPN, анонимайзеров, прокси-серверов, удаленного доступа к устройствам и прочих методов безопасного подключения к сети. Но, чиновники из Роскомнадзора и других ведомств уже несколько лет упорно пытаются доказать свое превосходство над интернетом и даже обещают ограничить россиян от вредной антигосударственной информации.

Запрет на майнинг криптовалют

Буквально на днях российские политики предложили запретить майнинг криптовалют, создаваемых на открытом блокчейне, и ввести за это административную ответственность.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Отмечу, что действия с криптовалютой, необусловленные российским законодательством, будут считаться нелегитимными. Это значит, что „майнить“, организовывать выпуск, обращение, создавать пункты обмена этих инструментов будет запрещено. За это будет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Мы считаем, что криптовалюты, созданные на открытых блокчейнах — биткойны, эфиры и т. д., являются нелегитимными инструментами», — заявил в интервью российскому информагентству глава комитета нижней палаты парламента РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Похоже, что единственный способ получить доход от «блокчейнов», который нашли чиновники из России, — это штрафовать майнеров. Действительно, кому вообще нужна открытая система хранения и управления данными, которую можно внедрять во все структуры, повышая эффективность и безопасность цифровых систем? Проще — внести это в постоянно пополняющийся список всего запрещенного в стране и сбивать деньги с тех, кто не будет подчиняться.

Закон об изоляции рунета

Более серьезное событие — подписанный президентом России Владимиром Путиным закон «об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети», или, как его называют в простонародии, «о чебурнете».

Как уже писало НВ, закон предусматривает отключение каналов информации, которые поступают в Россию из других стран, и всту вступит в силу с первого ноября 2019-го, а отдельные его положения — к примеру, внедрение национальной системы доменных имен DNS — только с начала 2021-го.

В идеале, на территории России должен заработать вышеупомянутый «Золотой щит», который станет ответом на «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». Но, если в Китае на совершенствование способов ограничения интернета потратили уже почти 20 лет и миллиарды долларов, то российские власти хотят провернуть все за несколько лет и обойтись скромными финансовыми вливаниями.

Фото: dw.com

Вычислительных и интеллектуальных мощностей политиков из РФ недостаточно даже для того, чтобы заблокировать на территории страны мессенджер Telegram, не говоря уже о тотальном контроле над доступом в интернет пользователей, которые и сами в состоянии хакнуть не самые безопасные государственные серверы.

Запрет Telegram

Впервые о блокировке Telegram заговорили в апреле 2018-го. После отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов почти 16 млн адресов, через которые Telegram обходил блокировку. Запрет вызвал акции протеста в Москве в поддержку свободного интернета. Россияне даже создали специальный флешмоб «Бумажный самолетик», который символизировал эмблему Telegram и поддерживал свободный интернет.

Фото: EPA

Telegram отказался сотрудничать с Роскомнадзором и только завоевал доверие пользователей. В течение 2018-го российские власти грозились создать новую систему блокировок, которая точно прекратит функционирование вражеского мессенджера Павла Дурова, и даже пообещали выделить на это $300 млн.

В начале 2019-го Роскомнадзор возобновил блокировку Telegram и за пару недель заблокировал несколько тысяч IP-адресов прокси-серверов, хотя мессенджер продолжает работать у большинства пользователей, и разработчики приложения пока без особых усилий обходят все блокировки.

Пакет Яровой и запрет анонимности

Подзабытый проект Ирины Яровой (своего рода Долорес Амбридж из Макеевки) некогда предвещал крах свободы слова в российском интернете и становление тотальной цензуры в сети. После его принятия в июне 2016-го, россиян смогли наказывать за «недоносительство» и пропаганду терроризма в соцсетях, хотя сам механизм определения пропаганды, почему-то, описать забыли.

Операторы мобильной связи должны были начать хранить звонки и сообщения пользователей в течение полугода, а данные о том, кто кому звонил или писал — три года. Ну и, конечно, любые сервисы передачи информации обязали предоставлять ключи шифрования ФСБ, чего успешно избежали представители Telegram.

Фото: Meduza

Пакету Яровой следовали такие законодательные перлы как: запрет анонимайзеров и обход запрещенных сервисов через VPN; запрет анонимного использования мессенджеров; законопроект о внедрении DPI-оборудования, которое позволит фильтровать трафик и контролировать все, чем занимается пользователь в интернете.

Требования от Apple, Google и Facebook

Вершиной абсурда стал закон Госдумы, который обязывает иностранные компании хранить персональные данные россиян на серверах на территории РФ. Сперва большие интернет-компании попросту игнорировали требования российской стороны, но несколько месяцев назад руководство Apple перенесло персональные данные пользователей из России в местные центры информации, как этого требует законодательство.

В новом российском центре информации о пользователях Apple будет храниться фамилия, имя, отчество, почтовый адрес (адрес доставки), адрес электронной почты и номер телефона пользователей, а согласно сайту Роскомнадзора, в полномочия этого центра входят: «сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемые как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка)».

Фото: Роскомнадзор

Почему это глупо? Потому что одна из немногих компаний, которая гарантировала безопасность личных данных своих пользователей еще со времен ее основателя Стива Джобса, для сохранения российского рынка передала сервера с данными своих пользователей в руки тех, кто второй год судорожно бегает за Telegram.

Менеджеры Apple в свое время даже отказывались передать ФБР данные с iPhone террориста, устроившего массовый расстрел в Сан-Бернардино в 2015-м, и до сих пор настаивают на том, что их устройства самые защищенные в мире. Вероятно, речь идет только о тех устройствах, которые покупают в демократических странах.

Примечательно, что подобная ситуация с Apple произошла ровно год назад, когда компания перенесла ключи шифрования от китайских аккаунтов своего облачного хранилища iCloud на сервера Народной республики. Сообщалось, что этот шаг дал официальному Пекину больше возможностей контролировать своих граждан и других лиц, проживающих в стране.

После этого правозащитники рекомендовали пользователям Apple из Китая и России регистрировать свои устройства через другие страны, хотя, неизвестно насколько это обезопасит их персональные данные.