«Немецкая волна»: Почему объявили голодовку «Матери 328» 1 11.06.2019, 20:50

Матери осужденных молодых людей в знак протеста прибегли к крайней мере.

Активистки "Движения матерей 328", созданного в Беларуси родственниками осужденных по статье 328-й Уголовного кодекса (УК) Беларуси ("Незаконный оборот наркотических средств"), 11 июня снова объявили голодовку протеста, сообщает "Немецкая волна".

Они борются за смягчение чрезвычайно жестоких, по их оценкам и мнению специалистов, санкций статьи 328-й УК, введенных с 1 января 2015 года декретом Лукашенко "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков". Согласно декрету возрастной порог ответственности за наркопреступления в Беларуси начинается с 14 лет, а максимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков увеличен с 15 до 25 лет. Матери требуют встречи с Лукашенко и пересмотра жестких приговоров, которые выносились по делам, связанным с наркотиками, с 2013 года.

Приговор за наркотики организованной группе из одного человека

На этот раз, используя все меры предосторожности, чтобы спецслужбы не смогли сорвать акцию в преддверии открывающихся в столице Беларуси II Европейских игр, "Матери 328" снова собрались под городом Руденском, что под Минском. Голодовку они начали 11 июня в 11 часов, оповестив о ней администрацию Лукашенко и местные власти.

Постоянно держать голодовку будут пока трое женщин: минчанки Алла Берналь и Людмила Кулинич, а также Елена Кузьмина из Пуховичского района. Еще три десятка женщин из разных городов Беларуси собираются приезжать сюда по очереди и вести в знак солидарности своеобразную эстафетную голодовку. Причина такой акции протеста протеста - частое использование обвинением части 4 статьи 328-й УК, в которой речь идет о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта, совершенном организованной группой.

Никто не говорит, что дети (осужденные за наркопреступления молодые люди. - Ред.) невиновны и их не нужно наказывать, отмечает Алла Берналь. Матери протестуют против непропорционально жестоких сроков и сомнительных доказательств вины. 26-летний сын Берналь был осужден на 14 лет лишения свободы по части 4 статьи 328-й УК, хотя ранее никогда в поле зрения милиции не попадал. Его обвинили в преступлении, совершенном группой лиц, но на скамье подсудимых он оказался один. Доказательства были основаны на переписке в телефоне сына, а в состав группы входили "неустановленные лица".

Борьба с наркотиками в РБ не привела к успеху

Кроме того, добавляет Елена Кузьмина, меры, принятые властями, так и не искоренили наркоторговлю в стране. Интернет-магазины по-прежнему доступны через мессенджеры, а оплатить закладку с дозой можно через любой платежный терминал. Матери сами борются с этим явлением. Они регистрируются на специальных сайтах и потом передают данные организаторов преступных схем органам наркоконтроля. "И часто реакции милиции приходится ждать месяцами", - сетует Кузьмина.

Людмила Кулинич, в свою очередь, отмечает, что МВД отрапортовало об уменьшении количества наркопреступлений. Но это лукавство, уверена она, так как количество осужденных не меняется: если раньше сотрудники органов наркоконтроля возбуждали уголовные дела в отношении каждого задержанного в отдельности, то теперь стремятся делать это для группы лиц.

О том, что сроки по таким делам чрезвычайно велики, говорят и депутаты белорусского парламента, и представители дипкорпуса, с которыми встречались матери, продолжает Кулинич. Представители ЮНИСЕФ открыто заявили о нарушении Беларусью Конвенции ООН о правах ребенка, за некоторых несовершеннолетних даже заступилась Amnesty International. Диалог ведется на разных уровнях, но все остается по-прежнему, констатирует Кулинич, поэтому матери требуют встречи именно с Лукашенко: "Кроме него никто не берет на себя ответственность принять хоть какое-то решение".

"Движения матерей 328": Целый год водили за нос

Год назад одиннадцать женщин из "Движения матерей 328" уже объявляли голодовку, требуя встречи с Лукашенко, напоминает активистка движения из Гродно Лариса Жигарь. Лукашенко они хотели рассказать о том, как милиция ловит и отправляет за решетку рядовых потребителей наркотиков, а организаторов преступных схем выявить не может.

Голодовку держали сразу в двух местах - недалеко от поселка Руденск в 50 километрах от Минска и в райцентре Калинковичи в Гомельской области. Результатом акции стала встреча с женщинами главы администрации Лукашенко Натальи Кочановой, которая пообещала внесение изменений в Уголовный кодекс. Тогда же и Александр Лукашенко в одном из выступлений допустил возможность смягчения наказания для наркопотребителей.

И 29 июня 2018 года Палата представителей в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в УК, смягчавших наказания за наркопреступления. Оставалось лишь проголосовать его во втором чтении на осенней сессии, но этого не произошло. Депутаты дотянули время до конца года, и в последний момент поправки были сняты с голосования.

После этого властями было обещано, что депутаты вернутся к теме на весенней сессии, которая открылась 2 апреля. Но и эти надежды оказались тщетными. Целый год власти водили активисток движения за нос, считает Алла Берналь.

Теперь глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова избегает встреч с представительницами "Движения матерей 328". Уже полгода они безуспешно пробуют записаться к ней на личный прием, даты которого больше не публикуются открыто. Матери требуют лишь выполнения данных им обещаний.