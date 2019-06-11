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Трамп рассказал о новом письме Ким Чен Ына

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  • 11.06.2019, 20:51

Глава Белого дома намекнул на возможность третьего саммита.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что получил очень теплое письмо от северокорейского правителя Ким Чен Ына.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Он назвал замечательным свою переписку с северокорейским лидером.

Трамп отметил, что по его мнению, в Пхеньяне происходит что-то позитивное, однако никаких подробностей давать не стал.

Как сообщалось, в Белом доме утверждают, что третий саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР является возможным по желанию Пхеньяна.


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