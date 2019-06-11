Пивовар развенчал десять мифов о пенном напитке 3 11.06.2019, 21:00

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О пиве ходит много мифов, но какое лучше - выбирать вам.

Летом в жару порой хочется холодного пива. Но какое лучше выбрать? Владелец крафтовой пивоварни рассказал, каким должно быть хорошее пиво и на что обращать внимание, покупая его на розлив, а также развеял популярные мифы о пиве, пишет «Комсомолка».

Миф 1. Любое разливное - лучше

Есть мнение, что разливное пиво живое, бутылочное - мертвое. Это заблуждение. Живого пива не существует. В пивоварении даже термина такого нет. Живое пиво - это обычный маркетинговый ход. Пиво в кеге, то есть разливное, и бутылочное примерно одинаковы, вопрос лишь в том, консервированное оно или нет.

Консервированное пиво - это то, которое в магазинах продают в стекле или пластике. Неконсервированное - то, которое делают в пивоварнях по своим рецептам.

Иногда в магазинах на розлив продают якобы неконсервированное пиво. Спросите, как хранятся открытые кеги. Если не в холодильнике (а пиво просто разливают через холодильное оборудование), значит, это пиво такое же консервированное, как и бутылочное.

Миф 2. Должно храниться три - пять дней

По ГОСТу пиво может храниться в холодильнике от 180 до 365 дней. Иногда и два года, если соблюдены повышенные технические условия. Речь идет о пиве с ненарушенной упаковкой. Если кегу открыли, тогда столько времени оно не простоит.

Я пробовал много пива, которое год хранилось в холодильнике, и оно не стало некачественным. Оно может измениться по вкусу, стать лучше или хуже, может вызревать, уйти аромат, но не испортиться.

Часто пиво, которое продают в супермаркетах, стоит не в холодильнике, а просто на полке. Им вы не отравитесь, но стоять оно там может очень долго, поэтому смотрите на срок годности. И обращайте внимание, не падают ли на бутылки прямые солнечные лучи. Алкоголь этого не любит.

Неконсервированное пиво хранится от 7 до 45 дней. Кеги обязательно должны стоять в холодильниках! В дегустационных залах на дегустациях вам их покажут.

Миф 3. В составе не должно быть подсластителей, красителей и ароматизаторов

Консерванты и какие-то добавки содержатся в 99% пива, которое продают в магазинах и рекламируют по телевизору. Наличие различных добавок в составе говорит о том, что пиво сделали на крупном заводе. Но это не значит, что оно некачественное, плохое или невкусное или что им можно отравиться. Конечно, без ароматизаторов и подсластителей было бы лучше, но такое пиво можно найти лишь на некоторых пивоварнях, работающих не в промышленных масштабах и варящих пиво по собственным рецептам.

Миф 4. Его разбавляют водой

Не бывает разбавленного пива. Бутылочка воды емкостью 0,5 л в магазине стоит примерно столько же, сколько пол-литра пива. Смысл разбавлять? И подделывать нет смысла, так как выйдет дороже. Кстати, порошкового пива не существует по этой же причине.

Миф 5. Пивной напиток хуже пива

Глупости. К пивному напитку люди относятся настороженно, потому что не знают, что это такое. Пивной напиток - это термин советского ГОСТа, одна из категорий пива.

Привычное всем пиво сделано из ячменного или пшеничного солода, хмеля и воды. Если в состав добавлено что-то другое, например, ржаной солод, то по ГОСТу ржаное пиво переходит в разряд пивных напитков. Если добавляете в пиво травы или клубнику - это тоже пивной напиток.

Пивных напитков бояться не нужно. Нужно смотреть на состав, чтобы понять, почему это пивной напиток, а не пиво.

Миф 6. Хорошее можно определить по пене

Стойкость пены - один из хороших параметров пива. Но нельзя сказать, что ее принципиально должно быть, к примеру, 3 или 4 см или что в течение 3 - 4 минут она не должна оседать.

Плохо, если пены вообще нет или она еле заметна. Это говорит о том, что в пиве есть какой-то дефект. Например, оно может оказаться невкусным, потому что в него добавили плохой солод или положили его в недостаточном количестве.

Миф 7. Дорогое - самое вкусное

Цена зависит от количества хмеля, который добавляется в пиво, и его качества. Килограмм хорошего хмеля стоит 50 долларов. Чем дешевле пиво, тем ниже его себестоимость, тем хуже качество. Дешевле 50 рублей за бутылку пиво лучше не брать.

Для пива, которое продается на розлив на пляже, цена вообще не показатель. Она зависит от стоимости аренды места и аппетитов торговцев.

Миф 8. Качественное можно вычислить по цвету

Цвет пива зависит от цвета солода (то есть степени обжарки зерна) и задумки пивовара. Оттенки могут быть самые разнообразные, от светло-светло-желтого до темно-темно-коричневого. Практически каждая марка пива имеет свой оттенок. И определить по цвету, качественное пиво или нет, нельзя, так как цвет на качество не влияет.

Миф 9. Не должно быть осадка

Осадок может встречаться в нефильтрованном пиве. Для него это нормально.

Миф 10. Темное крепче светлого

А вот и нет. На крепость пива влияет количество солода. Светлое пиво можно сделать крепким, а темное - легким.